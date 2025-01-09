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В Раде рассказали, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа - РИА Новости, 09.01.2025
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10:16 09.01.2025 (обновлено: 15:48 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992894880.html
В Раде рассказали, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа
В Раде рассказали, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа - РИА Новости, 09.01.2025
В Раде рассказали, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп сделал ультиматум Владимиру Зеленскому, говоря о сроках переговоров с Россией, такое мнение выразил депутат Верховной рады РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:16:00+03:00
2025-01-09T15:48:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сделал ультиматум Владимиру Зеленскому, говоря о сроках переговоров с Россией, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.&quot;Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а &quot;закончить конфликт&quot;. А Келлог вчера это подтвердил. Фактически дан отсчет избирательной кампании, которая, если Зеленский продолжит сопротивляться миру, пройдет вообще без него&quot;, — указал Дубинский.Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. Перед этим в ходе общения с прессой Трамп заявил, что осведомлен о готовности российского лидера к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом, которое состоится 20 января. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Накануне украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде рассказали, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа

Дубинский назвал слова Трампа о сроках переговоров ультиматумом Зеленскому

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сделал ультиматум Владимиру Зеленскому, говоря о сроках переговоров с Россией, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«

"Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а "закончить конфликт". А Келлог вчера это подтвердил. Фактически дан отсчет избирательной кампании, которая, если Зеленский продолжит сопротивляться миру, пройдет вообще без него", — указал Дубинский.

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Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. Перед этим в ходе общения с прессой Трамп заявил, что осведомлен о готовности российского лидера к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом, которое состоится 20 января. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
Накануне украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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