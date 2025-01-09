https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992894880.html

В Раде рассказали, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа

В Раде рассказали, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа - РИА Новости, 09.01.2025

В Раде рассказали, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп сделал ультиматум Владимиру Зеленскому, говоря о сроках переговоров с Россией, такое мнение выразил депутат Верховной рады РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:16:00+03:00

2025-01-09T10:16:00+03:00

2025-01-09T15:48:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d0698f19efe9c1c2616aefcfddf3958.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сделал ультиматум Владимиру Зеленскому, говоря о сроках переговоров с Россией, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а "закончить конфликт". А Келлог вчера это подтвердил. Фактически дан отсчет избирательной кампании, которая, если Зеленский продолжит сопротивляться миру, пройдет вообще без него", — указал Дубинский.Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. Перед этим в ходе общения с прессой Трамп заявил, что осведомлен о готовности российского лидера к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом, которое состоится 20 января. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Накануне украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html

https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины