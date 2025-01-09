https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992870525.html
В Раде высмеяли Зеленского за последствия его нецензурного интервью
В Раде высмеяли Зеленского за последствия его нецензурного интервью - РИА Новости, 09.01.2025
В Раде высмеяли Зеленского за последствия его нецензурного интервью
Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял Владимира Зеленского за последствия его интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором он... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T02:48:00+03:00
2025-01-09T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял Владимира Зеленского за последствия его интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором он применял нецензурную лексику. Зеленский в трехчасовом интервью Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. В такой же манере он пожаловался и на то, что подписантам Будапештского меморандума, по его мнению, было все равно на Украину. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. "Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации (президента США Джо - ред.) Байдена составит 500 миллионов. До интервью Зеленского - обещали два миллиарда. Вот что значит - хорошо выступить", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на этот счет говорил, что переход Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что Путин обыграл их вчистую. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/realnost-1992866528.html
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, НАТО, Верховная Рада Украины
В Раде высмеяли Зеленского за последствия его нецензурного интервью
Дубинский пошутил, что США сократили помощь Украине после интервью Зеленского