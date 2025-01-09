https://ria.ru/20250109/voronezh-1993023945.html

В Воронежской области уничтожили несколько дронов

В Воронежской области уничтожили несколько дронов - РИА Новости, 09.01.2025

В Воронежской области уничтожили несколько дронов

Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T22:29:00+03:00

2025-01-09T22:29:00+03:00

2025-01-09T22:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

александр гусев (губернатор)

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов", - написал он в своем Telegram-канале.Опасность БПЛА, объявленная в 20.40 мск, сохраняется на территории региона.Ранее в четверг в Воронеже дважды объявлялась авиационная опасность. Сигналы длились 21 и 35 минут соответственно.Днем 5 января несколько дронов упали на территорию жилых домов Левобережного района в Воронеже, повредив окна в нескольких квартирах. Жильцов трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР. На территории района вводили режим ЧС для оперативного восстановления повреждений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

воронеж, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, воронежская область