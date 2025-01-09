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В Воронежской области уничтожили несколько дронов - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 09.01.2025 (обновлено: 22:45 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/voronezh-1993023945.html
В Воронежской области уничтожили несколько дронов
В Воронежской области уничтожили несколько дронов - РИА Новости, 09.01.2025
В Воронежской области уничтожили несколько дронов
Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:29:00+03:00
2025-01-09T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
воронежская область
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов", - написал он в своем Telegram-канале.Опасность БПЛА, объявленная в 20.40 мск, сохраняется на территории региона.Ранее в четверг в Воронеже дважды объявлялась авиационная опасность. Сигналы длились 21 и 35 минут соответственно.Днем 5 января несколько дронов упали на территорию жилых домов Левобережного района в Воронеже, повредив окна в нескольких квартирах. Жильцов трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР. На территории района вводили режим ЧС для оперативного восстановления повреждений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронеж, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины, Воронежская область
В Воронежской области уничтожили несколько дронов

Гусев: средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов", - написал он в своем Telegram-канале.
Опасность БПЛА, объявленная в 20.40 мск, сохраняется на территории региона.
Ранее в четверг в Воронеже дважды объявлялась авиационная опасность. Сигналы длились 21 и 35 минут соответственно.
Днем 5 января несколько дронов упали на территорию жилых домов Левобережного района в Воронеже, повредив окна в нескольких квартирах. Жильцов трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР. На территории района вводили режим ЧС для оперативного восстановления повреждений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежАлександр Гусев (губернатор)УкраинаВооруженные силы УкраиныВоронежская область
 
 
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