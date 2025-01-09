https://ria.ru/20250109/voronezh-1993023945.html
В Воронежской области уничтожили несколько дронов
В Воронежской области уничтожили несколько дронов - РИА Новости, 09.01.2025
В Воронежской области уничтожили несколько дронов
Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:29:00+03:00
2025-01-09T22:29:00+03:00
2025-01-09T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов", - написал он в своем Telegram-канале.Опасность БПЛА, объявленная в 20.40 мск, сохраняется на территории региона.Ранее в четверг в Воронеже дважды объявлялась авиационная опасность. Сигналы длились 21 и 35 минут соответственно.Днем 5 января несколько дронов упали на территорию жилых домов Левобережного района в Воронеже, повредив окна в нескольких квартирах. Жильцов трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР. На территории района вводили режим ЧС для оперативного восстановления повреждений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
украина
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины, Воронежская область
В Воронежской области уничтожили несколько дронов
Гусев: средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа