https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

"Вернутся не все". Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой

"Вернутся не все". Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой - РИА Новости, 09.01.2025

"Вернутся не все". Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой

Новая цель киевских властей — вернуть хотя бы часть сограждан, уехавших за границу. Задача непростая. Для решения проблемы создали целое министерство, однако... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:00:00+03:00

2025-01-09T08:00:00+03:00

2025-01-09T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Новая цель киевских властей — вернуть хотя бы часть сограждан, уехавших за границу. Задача непростая. Для решения проблемы создали целое министерство, однако его реальное предназначение вызывает большие вопросы.Подозрительная контораДо десяти миллионов украинцев сейчас находится за пределами страны, пишет испанское издание El País. Их надо вернуть. Экономике, особенно ВПК, не хватает рабочих рук. Кроме того, в перспективе демографический кризис, который ставит под сомнение само существование украинского государства. Ну и самое злободневное — ВСУ нуждаются в мобилизационном резерве.Проблему должно решить недавно учрежденное Министерство национального единства. Его глава Алексей Чернышов признает: мужчины призывного возраста отказываются возвращаться из-за мобилизации. Он предложил заманивать их трудоустройством с бронированием. Дескать, если гарантировать бронь, то тут же получим половину "ухилянтов"."За границей много наших людей, и новое министерство попытается способствовать их возвращению. Каким образом? Никто не знает, механизмы пока не выработаны", — отмечает украинский социолог Ольга Пищулина.Чиновники хотят создать в Европе некие "хабы единства", где украинцам помогут найти работу дома, а также решить вопросы с воинской обязанностью и военно-учетными документами.Сотрудник Института демографии и социальных исследований Украины Алексей Позняк исключает силовую депортацию, но одновременно он фактически подтвердил невысокие шансы на добровольное возращение."Если зарплата на родине будет примерно 70 процентов от того, что в принимающей стране, то это серьезный стимул", — указал он.Средняя зарплата в Киеве 25 500 гривен, то есть менее 600 евро в месяц. В то же время в Польше украинцы зарабатывают 700-1300 евро, в Германии — 1500-1900. Плюс соцвыплаты, не предусмотренные на родине.Впрочем, руководители западных стран сами недовольны нежеланием украинцев уезжать домой, утверждает замглавы комитета Рады по соцполитике Михаил Цимбалюк. До высылки еще не дошло, но дискуссии уже идут.Новые возможностиНардеп Нина Южанина не исключает, что Минединства обеспечит работу ТЦК за границей. Иначе нет смысла: украинцами за рубежом и так занимаются посольства и консульства.В любом случае, вернувшись домой по предложенной программе, мужчины не смогут потом попасть обратно в Европу, поскольку потеряют право на выезд. А гарантия брони очень сомнительна. Правила изменчивы — последние корректировки в закон вносили в конце ноября.В оборонном комитете Рады отмечали случаи, когда работникам с бронью выдавали повестки из-за отсутствия данных в электронном реестре "Оберег" даже при наличии на руках бумажных документов.На самих предприятиях вводятся "инспекторы по воинскому учету", сообщил главный специалист отдела управления военного образования Генштаба ВСУ Алексей Дудка. Задача — объяснять работодателям, как следует выполнять законы, связанные с мобилизацией, и не нарваться на проблемы с ТЦК.Любыми способамиИсточники с Банковой еще осенью раскрыли намерение Киева набрать в ВСУ к концу года 160 тысяч человек. Официально нормы по мобилизации отрицаются. Однако анонимный сотрудник ТЦК в интервью ТСН признался, что они есть. За невыполнение грозит отправка на фронт."Раньше нужно было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то и другое. Вообще, плановая цифра зависит от общей цифры (которую спускают по цепочке сверху вниз) — от количества людей, которых нужно мобилизовать", — сказал он.Депутат Рады Анна Скороход в то же время заявила, что ТЦК не могут достичь спускаемых сверху показателей. И именно из-за этого невозможна демобилизация. А ведь в окопах как раз те, кого отправили в ВСУ силой."У нас почти не сражается офицерский состав. Более того — офицера нельзя назначить на должность ниже, чем он занимает. Поэтому мы имеем результат, что у нас на передовой в большинстве воюют мобилизованные", — возмущается она.От ТЦК многие продолжают скрываться и на Украине. Те, кто мог сбежать за границу, уже сбежали. Но даже на родине "ухилянтов" найти не так легко. В партии "Слуга народа" пытались изобличить их через заявки на обещанную Зеленским тысячу гривен на каждого. Однако за деньгами обращались преимущественно женщины (66 процентов).Дела все хуже"Мы не знаем, где миллион мужчин. Они не за границей и не забронированы", — говорит депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк. Впрочем, есть еще один вариант: мобилизация сидельцев. Для этого надо упростить механизм привлечения в ряды ВСУ осужденных за различные преступления.Как это скажется на качестве личного состава, никого не волнует. ТЦК и сейчас отлавливают всех подряд. Военнослужащий 114-й бригады теробороны ВСУ сообщил, что лишь 24 бойца из недавно поступивших в часть были готовы к боевым действиям. Остальные 66 оказались "старыми, больными или алкоголиками" и едва могли держать в руках оружие."Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, которые были в начале войны", — подчеркнул он.А поток дезертиров все ширится. "Помог" закон о временной декриминализации первого самовольного оставления части, пояснил украинский военный психолог Андрей Козинчук. Возвращаться на службу никто не спешит. Хотя у них было время до 1 января. Теперь, если дату добровольного возвращения не сдвинут, грозит тюрьма.Нардеп Руслан Горбенко ("Слуга народа") подтвердил, что украинцы убегают и из новых бригад, проходящих обучение на европейских полигонах. По данным Financial Times, по 12 человек в сутки. И их не заставит вернуться на родину никакое министерство.

https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html

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украина, европа, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины