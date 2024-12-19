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В Раде заявили о массовой мобилизации работников предприятий - РИА Новости, 19.12.2024
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12:09 19.12.2024 (обновлено: 15:28 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/mobilizatsiya-1990081359.html
В Раде заявили о массовой мобилизации работников предприятий
В Раде заявили о массовой мобилизации работников предприятий - РИА Новости, 19.12.2024
В Раде заявили о массовой мобилизации работников предприятий
Сотрудники военкоматов на Украине начали мобилизовать даже тех работников предприятий, у которых есть подтверждающие наличие брони документы, заявил депутат... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:09:00+03:00
2024-12-19T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине начали мобилизовать даже тех работников предприятий, у которых есть подтверждающие наличие брони документы, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко. "Вынужден констатировать наметившуюся новую тенденцию - сотрудники ТЦК (военкоматов - ред.) принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование. Аргументация всегда одна и та же - данные отсутствуют в системе "Оберег" (единый электронный реестр военнообязанных - ред.), а бумажные документы не признаются", - написал Федиенко в социальной сети Facebook*. Депутат также привел несколько случаев, когда сотрудники военкоматов принудительно увозили техников, выполнявших работы по налаживанию мобильной связи. При этом, как пишет Федиенко, часто представители военкоматов не представляются и закрывают лица балаклавами. "Хочу обратить внимание представителей ТЦК: не стоит злоупотреблять вашими полномочиями… Вы скрываетесь от собственного народа?! Работники операторов связи выполняют крайне трудоемкую работу", - добавил депутат. Он также призвал Государственное бюро расследований Украины провести расследование. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили о массовой мобилизации работников предприятий

Депутат Рады Федиенко: военкоматы мобилизуют даже тех, у кого есть бронь

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине начали мобилизовать даже тех работников предприятий, у которых есть подтверждающие наличие брони документы, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.
"Вынужден констатировать наметившуюся новую тенденцию - сотрудники ТЦК (военкоматов - ред.) принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование. Аргументация всегда одна и та же - данные отсутствуют в системе "Оберег" (единый электронный реестр военнообязанных - ред.), а бумажные документы не признаются", - написал Федиенко в социальной сети Facebook*.
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Депутат также привел несколько случаев, когда сотрудники военкоматов принудительно увозили техников, выполнявших работы по налаживанию мобильной связи. При этом, как пишет Федиенко, часто представители военкоматов не представляются и закрывают лица балаклавами. "Хочу обратить внимание представителей ТЦК: не стоит злоупотреблять вашими полномочиями… Вы скрываетесь от собственного народа?! Работники операторов связи выполняют крайне трудоемкую работу", - добавил депутат.
Он также призвал Государственное бюро расследований Украины провести расследование.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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