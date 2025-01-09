https://ria.ru/20250109/transsib-1992873310.html
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе - РИА Новости, 09.01.2025
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе
Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации, возбуждены уголовные дела, РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T04:42:00+03:00
2025-01-09T04:42:00+03:00
2025-01-09T09:17:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации, возбуждены уголовные дела, сообщает УФСБ России по Амурской области. По данным ведомства, 39-летний мужчина являлся последователем и сторонником запрещенной в России организации. Через мессенджер он переписывался с представителем украинской террористической организации, чтобы получить знания и навыки по минно-подрывному делу, а также приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства. В октябре, после того как с ним связался куратор, мужчина предложил совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожном перегоне Белогорск — Украинка Амурской области. "УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, готовившего диверсионный акт на участке Транссибирской магистрали, имеющей ключевое значение для бесперебойного федерального транспортного сообщения", — говорится в сообщении. После диверсии амурчанин планировал уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне запрещенной в России терорганизации против Вооруженных Сил России."Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической", — добавили в ФСБ. Санкции данных статей Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Мужчина заключен под стражу.
https://ria.ru/20250107/bezrabotnye-1992710208.html
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происшествия, россия, амурская область, украина
Происшествия, Россия, Амурская область, Украина
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе
ФСБ задержала жителя Приамурья по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации, возбуждены уголовные дела, сообщает УФСБ России по Амурской области.
По данным ведомства, 39-летний мужчина являлся последователем и сторонником запрещенной в России
организации. Через мессенджер он переписывался с представителем украинской террористической организации, чтобы получить знания и навыки по минно-подрывному делу, а также приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства. В октябре, после того как с ним связался куратор, мужчина предложил совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожном перегоне Белогорск
— Украинка Амурской области
.
"УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, готовившего диверсионный акт на участке Транссибирской магистрали, имеющей ключевое значение для бесперебойного федерального транспортного сообщения", — говорится в сообщении.
После диверсии амурчанин планировал уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне запрещенной в России терорганизации против Вооруженных Сил России.
"Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической", — добавили в ФСБ.
Санкции данных статей Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Мужчина заключен под стражу.