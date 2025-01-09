Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 09.01.2025 (обновлено: 09:17 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/transsib-1992873310.html
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе - РИА Новости, 09.01.2025
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе
Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации, возбуждены уголовные дела, РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T04:42:00+03:00
2025-01-09T09:17:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/32/1560913239_0:143:1920:1223_1920x0_80_0_0_b3fa80a172e6d9499ee260ac72e0c5e0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации, возбуждены уголовные дела, сообщает УФСБ России по Амурской области. По данным ведомства, 39-летний мужчина являлся последователем и сторонником запрещенной в России организации. Через мессенджер он переписывался с представителем украинской террористической организации, чтобы получить знания и навыки по минно-подрывному делу, а также приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства. В октябре, после того как с ним связался куратор, мужчина предложил совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожном перегоне Белогорск — Украинка Амурской области. "УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, готовившего диверсионный акт на участке Транссибирской магистрали, имеющей ключевое значение для бесперебойного федерального транспортного сообщения", — говорится в сообщении. После диверсии амурчанин планировал уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне запрещенной в России терорганизации против Вооруженных Сил России."Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической", — добавили в ФСБ. Санкции данных статей Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Мужчина заключен под стражу.
https://ria.ru/20250107/bezrabotnye-1992710208.html
https://ria.ru/20250105/obvinenie-1992579277.html
россия
амурская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/32/1560913239_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_69d721a537fc6a7bd584066763462149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, амурская область, украина
Происшествия, Россия, Амурская область, Украина
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе

ФСБ задержала жителя Приамурья по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе

© РИА Новости / Евгений Земцов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Амурской области
Сотрудник полиции Амурской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации, возбуждены уголовные дела, сообщает УФСБ России по Амурской области.
По данным ведомства, 39-летний мужчина являлся последователем и сторонником запрещенной в России организации. Через мессенджер он переписывался с представителем украинской террористической организации, чтобы получить знания и навыки по минно-подрывному делу, а также приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства. В октябре, после того как с ним связался куратор, мужчина предложил совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожном перегоне Белогорск — Украинка Амурской области.
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
По делу о теракте в Подмосковье арестовали двух безработных
7 января, 06:55
"УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, готовившего диверсионный акт на участке Транссибирской магистрали, имеющей ключевое значение для бесперебойного федерального транспортного сообщения", — говорится в сообщении.
После диверсии амурчанин планировал уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне запрещенной в России терорганизации против Вооруженных Сил России.
"Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической", — добавили в ФСБ.
Санкции данных статей Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Мужчина заключен под стражу.
Задержанный, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте
5 января, 14:27
 
ПроисшествияРоссияАмурская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала