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Пушков прокомментировал планы Трампа по Канаде и Гренландии - РИА Новости, 09.01.2025
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16:49 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tramp-1992974856.html
Пушков прокомментировал планы Трампа по Канаде и Гренландии
Пушков прокомментировал планы Трампа по Канаде и Гренландии - РИА Новости, 09.01.2025
Пушков прокомментировал планы Трампа по Канаде и Гренландии
Громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа по Канаде, Гренландии и Панамскому каналу позволяют ему приглушить ожидания от его обещания быстро... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:49:00+03:00
2025-01-09T16:49:00+03:00
в мире
гренландия
сша
панамский канал
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
итоги года
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа по Канаде, Гренландии и Панамскому каналу позволяют ему приглушить ожидания от его обещания быстро решить украинский конфликт, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Способность быть носителем такого образа, как и создание имиджа решительного, полнокровного президентства - мощное идейное оружие в руках Трампа, который резко контрастирует с сенильным Байденом. Громогласные планы Трампа в отношении Канады, Гренландии, Панамы позволяют ему также снизить приоритетность для США украинского конфликта, на котором помешалась администрация демократов, а заодно и приглушить ожидания от обещаний его быстрого решения. Ведь ни в 24 часа, ни в 24 дня Трампу точно не уложиться. Но разве это так важно, когда он обещает разочарованной и приунывшей Америке столь великое будущее?" - написал Пушков в своём Telegram-канале. Он отметил, что Трамп - великий "мифотворец приходящей в относительный упадок Америки". "Он обещает ей новые яркие страницы в ее современной истории - присоединить Гренландию, возвратить Панамский канал, остановить Китай, восстановить тотальное господство доллара. Что из этого ему удастся осуществить - вопрос второй или даже третий. Зато он уже сейчас дает американцам то, чего они были давно лишены, - ощущение всемогущества Америки даже в нынешнем бурно меняющемся мире", - констатировал парламентарий. Ранее Трамп говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции, предпринимателя Кена Хауэри. Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. В среду Трамп среду опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html
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в мире, гренландия, сша, панамский канал, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, итоги года
В мире, Гренландия, США, Панамский канал, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, итоги года
Пушков прокомментировал планы Трампа по Канаде и Гренландии

Пушков: заявления Трампа по Канаде и Гренландии отводят внимание от Украины

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа по Канаде, Гренландии и Панамскому каналу позволяют ему приглушить ожидания от его обещания быстро решить украинский конфликт, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Способность быть носителем такого образа, как и создание имиджа решительного, полнокровного президентства - мощное идейное оружие в руках Трампа, который резко контрастирует с сенильным Байденом. Громогласные планы Трампа в отношении Канады, Гренландии, Панамы позволяют ему также снизить приоритетность для США украинского конфликта, на котором помешалась администрация демократов, а заодно и приглушить ожидания от обещаний его быстрого решения. Ведь ни в 24 часа, ни в 24 дня Трампу точно не уложиться. Но разве это так важно, когда он обещает разочарованной и приунывшей Америке столь великое будущее?" - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Медведев высказался об идее Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США
Вчера, 09:43
Он отметил, что Трамп - великий "мифотворец приходящей в относительный упадок Америки".
"Он обещает ей новые яркие страницы в ее современной истории - присоединить Гренландию, возвратить Панамский канал, остановить Китай, восстановить тотальное господство доллара. Что из этого ему удастся осуществить - вопрос второй или даже третий. Зато он уже сейчас дает американцам то, чего они были давно лишены, - ощущение всемогущества Америки даже в нынешнем бурно меняющемся мире", - констатировал парламентарий.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией
Вчера, 05:35
Ранее Трамп говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции, предпринимателя Кена Хауэри. Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
В среду Трамп среду опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Шольца обеспокоили слова Трампа о Гренландии и Панамском канале
8 января, 21:47
 
В миреГренландияСШАПанамский каналДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФитоги года
 
 
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