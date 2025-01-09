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Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку на фоне пожаров
Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку на фоне пожаров - РИА Новости, 09.01.2025
Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку на фоне пожаров
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T08:56:00+03:00
2025-01-09T08:56:00+03:00
2025-01-09T08:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла. "Они превратились в пепел, и Гэвину... следует уйти в отставку. Это всё его вина!!!" - добавил избранный президент. При этом он оскорбительно переиначил фамилию губернатора. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку на фоне пожаров
Трамп: губернатору Калифорнии Ньюсому следует уйти в отставку из-за пожаров