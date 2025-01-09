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Трамп скоро найдет решение конфликта на Украине, заявил Келлог - РИА Новости, 09.01.2025
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00:06 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tramp-1992864866.html
Трамп скоро найдет решение конфликта на Украине, заявил Келлог
Трамп скоро найдет решение конфликта на Украине, заявил Келлог - РИА Новости, 09.01.2025
Трамп скоро найдет решение конфликта на Украине, заявил Келлог
Избранный президент США Дональд Трамп уже в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с российским лидером РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:06:00+03:00
2025-01-09T00:06:00+03:00
в мире
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россия
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп уже в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, считает будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог. "Я думаю, что они придут к разрешимому решению уже в ближайшем будущем", - сообщил он в интервью Fox News, комментируя возможность будущих переговоров Трампа с Путиным и Зеленским. Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250109/kellog-1992864732.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, кит келлог, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кит Келлог, НАТО, Вооруженные силы Украины
Трамп скоро найдет решение конфликта на Украине, заявил Келлог

Келлог: Трамп в ближайшем будущем придет к решению конфликта на Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп уже в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, считает будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
"Я думаю, что они придут к разрешимому решению уже в ближайшем будущем", - сообщил он в интервью Fox News, комментируя возможность будущих переговоров Трампа с Путиным и Зеленским.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе Украины, заявил Келлог
00:03
Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон
Вчера, 23:59
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампКит КеллогНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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