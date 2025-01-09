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В Приморье отловили амурского тигра, который нападал на домашних животных - РИА Новости, 09.01.2025
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02:35 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tigr-1992870024.html
В Приморье отловили амурского тигра, который нападал на домашних животных
В Приморье отловили амурского тигра, который нападал на домашних животных - РИА Новости, 09.01.2025
В Приморье отловили амурского тигра, который нападал на домашних животных
Охотнадзор и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили конфликтного амурского тигра, который выходил в села и нападал на домашних животных,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T02:35:00+03:00
2025-01-09T02:35:00+03:00
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алексеевка
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Охотнадзор и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили конфликтного амурского тигра, который выходил в села и нападал на домашних животных, скорее всего, его перевезут в малонаселенную местность, сообщает краевое минприроды. В конце декабря 2024 года министерство информировало, что идет поиск пяти конфликтных тигров на юге Приморья. Кроме того, охотнадзор следил за хищником в микрорайоне Находки Врангель. "В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка Хасанского муниципального округа специалисты приморского охотнадзора при поддержке сотрудников национального парка "Земля леопарда" отловили конфликтную особь амурского тигра, которая беспокоила местных жителей, выходя в населённые пункты и нападая на домашних животных", - говорится в сообщении. Конфликтным тигром оказался взрослый упитанный самец. Первичный осмотр клинических признаков травм или заболеваний не выявил, зверя доставили в реабилитационный центр "Тигр" в село Алексеевка. Сейчас решается вопрос о его выпуске в лес в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой. Министерство добавляет, что отловить тигра в Филипповке после нескольких недель работы удалось только после того, как большинство местных жителей стали выполнять рекомендации охотнадзора, в частности, закрывать собак на ночь в помещения. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250106/primore-1992656366.html
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россия
алексеевка
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россия, алексеевка, хабаровский край
Россия, Алексеевка, Хабаровский край
В Приморье отловили амурского тигра, который нападал на домашних животных

В Приморье отловили конфликтного амурского тигра, напавшего на домашних животных

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Охотнадзор и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили конфликтного амурского тигра, который выходил в села и нападал на домашних животных, скорее всего, его перевезут в малонаселенную местность, сообщает краевое минприроды.
В конце декабря 2024 года министерство информировало, что идет поиск пяти конфликтных тигров на юге Приморья. Кроме того, охотнадзор следил за хищником в микрорайоне Находки Врангель.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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"В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка Хасанского муниципального округа специалисты приморского охотнадзора при поддержке сотрудников национального парка "Земля леопарда" отловили конфликтную особь амурского тигра, которая беспокоила местных жителей, выходя в населённые пункты и нападая на домашних животных", - говорится в сообщении.
Конфликтным тигром оказался взрослый упитанный самец. Первичный осмотр клинических признаков травм или заболеваний не выявил, зверя доставили в реабилитационный центр "Тигр" в село Алексеевка. Сейчас решается вопрос о его выпуске в лес в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой.
Министерство добавляет, что отловить тигра в Филипповке после нескольких недель работы удалось только после того, как большинство местных жителей стали выполнять рекомендации охотнадзора, в частности, закрывать собак на ночь в помещения.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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