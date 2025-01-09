Telegram начал активно удовлетворять запросы США о данных пользователей
404 Media: Telegram нарастил передачу данных США после задержания Дурова
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Платформа Telegram начала более активно удовлетворять запросы властей США о предоставлении данных пользователей после задержания её основателя Павла Дурова во Франции в августе 2024 года, сообщает портал 404 Media со ссылкой на данные мессенджера.
По данным портала, за 2024 год американские власти сделали 900 запросов и получили от Telegram данные, касающиеся 2253 пользователей, при этом с 1 января по 30 сентября платформа удовлетворила лишь 14 запросов США о предоставлении IP-адресов и номеров телефонов. Таким образом, Telegram резко нарастил передачу информации о пользователях Соединённым Штатам в период с октября по декабрь.
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"Новости демонстрируют серьёзный рост числа удовлетворённых Telegram запросов о предоставлении данных после того, как власти Франции задержали... Дурова в августе", - пишет портал.
Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Сам основатель Telegram ранее заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учётом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram.
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