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Telegram начал активно удовлетворять запросы США о данных пользователей - РИА Новости, 09.01.2025
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12:12 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/telegram-1992913724.html
Telegram начал активно удовлетворять запросы США о данных пользователей
Telegram начал активно удовлетворять запросы США о данных пользователей - РИА Новости, 09.01.2025
Telegram начал активно удовлетворять запросы США о данных пользователей
Платформа Telegram начала более активно удовлетворять запросы властей США о предоставлении данных пользователей после задержания её основателя Павла Дурова во... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:12:00+03:00
2025-01-09T12:12:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Платформа Telegram начала более активно удовлетворять запросы властей США о предоставлении данных пользователей после задержания её основателя Павла Дурова во Франции в августе 2024 года, сообщает портал 404 Media со ссылкой на данные мессенджера. По данным портала, за 2024 год американские власти сделали 900 запросов и получили от Telegram данные, касающиеся 2253 пользователей, при этом с 1 января по 30 сентября платформа удовлетворила лишь 14 запросов США о предоставлении IP-адресов и номеров телефонов. Таким образом, Telegram резко нарастил передачу информации о пользователях Соединённым Штатам в период с октября по декабрь. "Новости демонстрируют серьёзный рост числа удовлетворённых Telegram запросов о предоставлении данных после того, как власти Франции задержали... Дурова в августе", - пишет портал. Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Сам основатель Telegram ранее заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учётом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram. Дуров 31 декабря заявил, что доступ к ряду российских Telegram-каналов заблокирован в ЕС в рамках санкций, отметив при этом, что у российских пользователей больше свободы, чем у пользователей в Европе.
https://ria.ru/20241231/durov-1992181240.html
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в мире, технологии, франция, сша, париж, павел дуров, telegram, евросоюз
В мире, Технологии, Франция, США, Париж, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз
Telegram начал активно удовлетворять запросы США о данных пользователей

404 Media: Telegram нарастил передачу данных США после задержания Дурова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Платформа Telegram начала более активно удовлетворять запросы властей США о предоставлении данных пользователей после задержания её основателя Павла Дурова во Франции в августе 2024 года, сообщает портал 404 Media со ссылкой на данные мессенджера.
По данным портала, за 2024 год американские власти сделали 900 запросов и получили от Telegram данные, касающиеся 2253 пользователей, при этом с 1 января по 30 сентября платформа удовлетворила лишь 14 запросов США о предоставлении IP-адресов и номеров телефонов. Таким образом, Telegram резко нарастил передачу информации о пользователях Соединённым Штатам в период с октября по декабрь.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Дуров высказался о блокировке российских Telegram-каналов в ЕС
31 декабря 2024, 18:21
"Новости демонстрируют серьёзный рост числа удовлетворённых Telegram запросов о предоставлении данных после того, как власти Франции задержали... Дурова в августе", - пишет портал.
Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Сам основатель Telegram ранее заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учётом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram.
Дуров 31 декабря заявил, что доступ к ряду российских Telegram-каналов заблокирован в ЕС в рамках санкций, отметив при этом, что у российских пользователей больше свободы, чем у пользователей в Европе.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову
27 сентября 2024, 11:30
 
В миреТехнологииФранцияСШАПарижПавел ДуровTelegramЕвросоюз
 
 
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