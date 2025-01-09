https://ria.ru/20250109/stress-1992873022.html
В России будут помогать иностранным студентам в адаптации к стрессам
В России будут помогать иностранным студентам в адаптации к стрессам - РИА Новости, 09.01.2025
В России будут помогать иностранным студентам в адаптации к стрессам
Российские ученые начали проект, направленный на улучшение психоэмоционального состояния иностранных студентов, обучающихся в России, нормализовав с помощью... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T04:35:00+03:00
2025-01-09T04:35:00+03:00
2025-01-09T04:35:00+03:00
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские ученые начали проект, направленный на улучшение психоэмоционального состояния иностранных студентов, обучающихся в России, нормализовав с помощью специальных препаратов их кишечную микрофлору, рассказал РИА Новости заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко. К настоящему времени накоплен большой объем данных о том, что бактерии, входящие в состав кишечной микрофлоры, могут синтезировать вещества, влияющие в том числе на когнитивные и психоэмоциональные свойства человека. "Возможно ли подобрать для человека диету, которая будет способствовать психическому здоровью, улучшению когнитивных способностей? Да, конечно же. Это то направление, которое мы развиваем", - сказал Даниленко. По его словам, совместно с Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы уже реализуется проект по адаптации иностранных студентов к стрессовым ситуациям - культурным, социальным и пищевым, возникающих у них при приезде в Россию на учебу. Диета у той или иной народности формировалась столетиями, а то и тысячелетиями, она влияет на состав кишечной микрофлоры, и резкая смена рациона питания потому является стрессовым фактором для человека, пояснил Даниленко. "Специалистам хорошо известно, что в первые два года пребывания в другой стране у зарубежных студентов возникают дисбактериозы, нарушается нормальная деятельность кишечника, что, как следствие, приводит к снижению когнитивных свойств. Разумеется, это влияет на успешность учебы. Поэтому мы начинаем исследование, результаты которого, как мы полагаем, помогут поддерживать микробиоту иностранных учащихся в таком состоянии, которое позволит учиться успешно", - отметил ученый. Микробиом (совокупность всех бактерий) кишечника человека является одним из наиболее активно исследуемых микробных сообществ. Это связано с громадной сложностью его состава и изобилием его взаимодействий с организмом человека. Микробиота кишечника все чаще признается отдельным органом из-за ее влияния на физиологию и здоровье человека. Все чаще формулируются гипотезы о вовлеченности кишечной микробиоты в развитие различных заболеваний, в том числе психических, чему с каждым годом появляется все больше подтверждений.
https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html
https://ria.ru/20241229/antibiotiki-1991948576.html
https://ria.ru/20241231/genetika-1992124201.html
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россия, российская академия наук
Россия, Российская академия наук
В России будут помогать иностранным студентам в адаптации к стрессам
Генетик Даниленко: иностранным студентам будут помогать в адаптации к стрессам
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские ученые начали проект, направленный на улучшение психоэмоционального состояния иностранных студентов, обучающихся в России, нормализовав с помощью специальных препаратов их кишечную микрофлору, рассказал РИА Новости заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко.
К настоящему времени накоплен большой объем данных о том, что бактерии, входящие в состав кишечной микрофлоры, могут синтезировать вещества, влияющие в том числе на когнитивные и психоэмоциональные свойства человека.
"Возможно ли подобрать для человека диету, которая будет способствовать психическому здоровью, улучшению когнитивных способностей? Да, конечно же. Это то направление, которое мы развиваем", - сказал Даниленко.
По его словам, совместно с Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы уже реализуется проект по адаптации иностранных студентов к стрессовым ситуациям - культурным, социальным и пищевым, возникающих у них при приезде в Россию
на учебу.
Диета у той или иной народности формировалась столетиями, а то и тысячелетиями, она влияет на состав кишечной микрофлоры, и резкая смена рациона питания потому является стрессовым фактором для человека, пояснил Даниленко.
"Специалистам хорошо известно, что в первые два года пребывания в другой стране у зарубежных студентов возникают дисбактериозы, нарушается нормальная деятельность кишечника, что, как следствие, приводит к снижению когнитивных свойств. Разумеется, это влияет на успешность учебы. Поэтому мы начинаем исследование, результаты которого, как мы полагаем, помогут поддерживать микробиоту иностранных учащихся в таком состоянии, которое позволит учиться успешно", - отметил ученый.
Микробиом (совокупность всех бактерий) кишечника человека является одним из наиболее активно исследуемых микробных сообществ. Это связано с громадной сложностью его состава и изобилием его взаимодействий с организмом человека. Микробиота кишечника все чаще признается отдельным органом из-за ее влияния на физиологию и здоровье человека. Все чаще формулируются гипотезы о вовлеченности кишечной микробиоты в развитие различных заболеваний, в том числе психических, чему с каждым годом появляется все больше подтверждений.