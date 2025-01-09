https://ria.ru/20250109/stavka-1992868396.html

Раскрыто, когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой

Раскрыто, когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой - РИА Новости, 09.01.2025

Раскрыто, когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой

Ставка по банковскому депозиту фиксируется в момент заключения договора и действует до момента его окончания. Но в ряде случаев банк может снизить ее раньше,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T02:17:00+03:00

2025-01-09T02:17:00+03:00

2025-01-09T02:17:00+03:00

экономика

богдан зварич

банки.ру

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

вклады

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Ставка по банковскому депозиту фиксируется в момент заключения договора и действует до момента его окончания. Но в ряде случаев банк может снизить ее раньше, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил, что банки снизили процент по некоторым вкладам после декабрьского решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Однако по уже заключенным договорам ставка не меняется – вкладчики получат все, о чем договорились с кредитной организацией.Есть лишь одно исключение – вклады с переменной доходностью. В этом случае в договоре прописывается алгоритм формирования ставки, завязанный, в том числе, на ключевую. Пока она не изменилась, а вот по итогам заседания регулятора в феврале такой сценарий возможен.В остальных случаях снижение ставок касается лишь вновь заключенных договоров, тем, кто уже положил деньги в банк под высокий процент, беспокоиться не стоит, заключил Зварич.

https://ria.ru/20241227/vklad-1991567724.html

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экономика, богдан зварич, банки.ру, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, вклады