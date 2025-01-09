https://ria.ru/20250109/smi-1992954777.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 09.01.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы раздаются в четверг в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:27:00+03:00
2025-01-09T15:27:00+03:00
2025-01-09T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы раздаются в четверг в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992905441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги