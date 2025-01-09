https://ria.ru/20250109/realnost-1992866528.html

"Попал в петлю": в Раде обратились к Зеленскому с радикальным призывом

"Попал в петлю": в Раде обратились к Зеленскому с радикальным призывом - РИА Новости, 09.01.2025

"Попал в петлю": в Раде обратились к Зеленскому с радикальным призывом

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку со своего поста, что поспособствует установлению мира на Украине. Об этом написал в своем... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T00:46:00+03:00

2025-01-09T00:46:00+03:00

2025-01-09T00:46:00+03:00

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нато

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку со своего поста, что поспособствует установлению мира на Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."То есть, или надо воевать еще четыре года, на что нет ресурса, или перейти в реальность. То есть, свалить уже пора и не мешать стране идти к миру", — заявил он.По мнению депутата, Зеленский сам не может понять, какую позицию хочет занять, и не в состоянии четко обозначить результаты, которых планирует добиться."Кажется, Зеленский сам попал в мертвую петлю своих хотелок, из которой нет осязаемого, измеримого результатом выхода. Обозначенный эфемерный “справедливый мир” — это пустышка, и сам Зеленский не сможет сказать, что он имеет под ним в виду", — добавил Дубинский.Владимир Зеленский неоднократно менял свою позицию и посылал противоречивые сигналы по вопросу готовности Украины к началу переговоров с Россией. В ноябре глава киевского режима, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял в интервью газете The Guardian, что вновь отказался от переговоров, назвав их "нереалистичными".В минувшее воскресенье в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский выразил готовность к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий.Президент России Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250108/gaz-1992859784.html

https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992824233.html

https://ria.ru/20250107/makgregor-1992705400.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992864866.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, нато, верховная рада украины