https://ria.ru/20250109/putin-1992970289.html

Путин попросил у Любимовой информацию о сотрудничестве с КНР в сфере кино

Путин попросил у Любимовой информацию о сотрудничестве с КНР в сфере кино - РИА Новости, 09.01.2025

Путин попросил у Любимовой информацию о сотрудничестве с КНР в сфере кино

Президент России Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову дать информацию о ходе совместной работы РФ и КНР в сфере кинематографа для... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:22:00+03:00

2025-01-09T16:22:00+03:00

2025-01-09T16:22:00+03:00

культура

россия

китай

владимир путин

ольга любимова

си цзиньпин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову дать информацию о ходе совместной работы РФ и КНР в сфере кинематографа для предстоящего разговора с "друзьями нашими" из Китая. Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов. Любимова рассказала Путину о сотрудничестве с Китаем в сфере кино и кинопроизводства. В ходе совещания Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. "Дайте мне, пожалуйста, информацию в виде справочки. Хорошо? Для разговора с друзьями с нашими", - сказал Путин, обращаясь к Любимовой.

https://ria.ru/20241210/chuchmyauch-1988485554.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин, ольга любимова, си цзиньпин