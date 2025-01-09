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Путин попросил у Любимовой информацию о сотрудничестве с КНР в сфере кино - РИА Новости, 09.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/putin-1992970289.html
Путин попросил у Любимовой информацию о сотрудничестве с КНР в сфере кино
Путин попросил у Любимовой информацию о сотрудничестве с КНР в сфере кино - РИА Новости, 09.01.2025
Путин попросил у Любимовой информацию о сотрудничестве с КНР в сфере кино
Президент России Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову дать информацию о ходе совместной работы РФ и КНР в сфере кинематографа для... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:22:00+03:00
2025-01-09T16:22:00+03:00
культура
россия
китай
владимир путин
ольга любимова
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову дать информацию о ходе совместной работы РФ и КНР в сфере кинематографа для предстоящего разговора с "друзьями нашими" из Китая. Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов. Любимова рассказала Путину о сотрудничестве с Китаем в сфере кино и кинопроизводства. В ходе совещания Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. "Дайте мне, пожалуйста, информацию в виде справочки. Хорошо? Для разговора с друзьями с нашими", - сказал Путин, обращаясь к Любимовой.
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россия, китай, владимир путин, ольга любимова, си цзиньпин
Культура, Россия, Китай, Владимир Путин, Ольга Любимова, Си Цзиньпин
Путин попросил у Любимовой информацию о сотрудничестве с КНР в сфере кино

Путин попросил Любимову предоставить ему справку о работе РФ и КНР в сфере кино

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову дать информацию о ходе совместной работы РФ и КНР в сфере кинематографа для предстоящего разговора с "друзьями нашими" из Китая.
Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов. Любимова рассказала Путину о сотрудничестве с Китаем в сфере кино и кинопроизводства. В ходе совещания Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
«
"Дайте мне, пожалуйста, информацию в виде справочки. Хорошо? Для разговора с друзьями с нашими", - сказал Путин, обращаясь к Любимовой.
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