Путин попросил у Любимовой информацию о сотрудничестве с КНР в сфере кино
Путин попросил Любимову предоставить ему справку о работе РФ и КНР в сфере кино
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову дать информацию о ходе совместной работы РФ и КНР в сфере кинематографа для предстоящего разговора с "друзьями нашими" из Китая.
Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов. Любимова рассказала Путину о сотрудничестве с Китаем в сфере кино и кинопроизводства. В ходе совещания Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
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"Дайте мне, пожалуйста, информацию в виде справочки. Хорошо? Для разговора с друзьями с нашими", - сказал Путин, обращаясь к Любимовой.
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