https://ria.ru/20250109/putin-1992959828.html
Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 09.01.2025
Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:45:00+03:00
2025-01-09T15:45:00+03:00
2025-01-09T15:51:00+03:00
китай
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином."У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики (Си Цзиньпином - ред.) скоро разговор будет телефонный", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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китай, си цзиньпин, россия, политика, владимир путин
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Политика, Владимир Путин
Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином