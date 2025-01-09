https://ria.ru/20250109/putin-1992959828.html

Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 09.01.2025

Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:45:00+03:00

2025-01-09T15:45:00+03:00

2025-01-09T15:51:00+03:00

китай

си цзиньпин

россия

политика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946435753_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_8a9af6353fceb5f910cd5bceff63668a.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином."У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики (Си Цзиньпином - ред.) скоро разговор будет телефонный", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20241231/kitay-1992127376.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин, россия, политика, владимир путин