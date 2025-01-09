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Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 09.01.2025
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15:45 09.01.2025 (обновлено: 15:51 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992959828.html
Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 09.01.2025
Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:45:00+03:00
2025-01-09T15:51:00+03:00
китай
си цзиньпин
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином."У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики (Си Цзиньпином - ред.) скоро разговор будет телефонный", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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китай, си цзиньпин, россия, политика, владимир путин
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Политика, Владимир Путин
Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро планирует провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
"У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики (Си Цзиньпином - ред.) скоро разговор будет телефонный", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным
31 декабря 2024, 06:45
 
КитайСи ЦзиньпинРоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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