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Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии
Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии
Президент США Джо Байден отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на продолжающиеся пожары в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T06:28:00+03:00
2025-01-09T06:28:00+03:00
2025-01-09T07:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на продолжающиеся пожары в Калифорнии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров", – говорится в заявлении Жан-Пьер, поступившем в распоряжение журналистов. Дополнительные детали обновленного графика главы государства, как уточнили в Белом доме, будут обнародованы позднее.
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в мире, италия, калифорния, сша, карин жан-пьер, джо байден, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Италия, Калифорния, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии
Байден отменил визит в Италию для координации мер против пожаров в Калифорнии