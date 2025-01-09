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Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
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06:28 09.01.2025 (обновлено: 07:21 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992877623.html
Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии
Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии
Президент США Джо Байден отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на продолжающиеся пожары в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T06:28:00+03:00
2025-01-09T07:21:00+03:00
в мире
италия
калифорния
сша
карин жан-пьер
джо байден
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на продолжающиеся пожары в Калифорнии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров", – говорится в заявлении Жан-Пьер, поступившем в распоряжение журналистов. Дополнительные детали обновленного графика главы государства, как уточнили в Белом доме, будут обнародованы позднее.
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в мире, италия, калифорния, сша, карин жан-пьер, джо байден, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Италия, Калифорния, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии

Байден отменил визит в Италию для координации мер против пожаров в Калифорнии

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на продолжающиеся пожары в Калифорнии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров", – говорится в заявлении Жан-Пьер, поступившем в распоряжение журналистов.
Дополнительные детали обновленного графика главы государства, как уточнили в Белом доме, будут обнародованы позднее.
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии
04:45
 
В миреИталияКалифорнияСШАКарин Жан-ПьерДжо БайденЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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