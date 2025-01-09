https://ria.ru/20250109/pozhar-1992877623.html

Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии

Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025

Байден отменил визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии

Президент США Джо Байден отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на продолжающиеся пожары в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T06:28:00+03:00

2025-01-09T06:28:00+03:00

2025-01-09T07:21:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на продолжающиеся пожары в Калифорнии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров", – говорится в заявлении Жан-Пьер, поступившем в распоряжение журналистов. Дополнительные детали обновленного графика главы государства, как уточнили в Белом доме, будут обнародованы позднее.

https://ria.ru/20250109/bayden-1992873459.html

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