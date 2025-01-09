https://ria.ru/20250109/podmoskove-1992940410.html

Более тысячи человек прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье

Более тысячи человек прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье - РИА Новости, 09.01.2025

Более тысячи человек прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье

Более одной тысячи детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:19:00+03:00

2025-01-09T14:19:00+03:00

2025-01-09T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более одной тысячи детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Восстановительное лечение в санаторном отделении могут пройти дети, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы. "В прошлом феврале мы завершили ремонт в нашем санаторном отделении. Теперь мы можем предложить маленьким пациентам не только восстановительное лечение с использованием современного медицинского оборудования, но и комфортное пребывание. Отмечу, что дети приезжают в санаторий не одни, а с кем-то из родителей, что положительно влияет на психологическое состояние ребенка", — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в санатории дети могут пройти физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж и многое другое. Также есть залы для механо- и кинезитерапии, современные тренажеры с биологической обратной связью, а также соляная пещера. Когда ребенок поступает в санаторий, то врач назначает ему комплекс процедур, которые направлены на восстановление и укрепление здоровья. Кроме того, в санатории работают узкопрофильные специалисты. Директор НИКИ подчеркнула, что в 2024 году в отделении прошли восстановительное лечение более одной тысячи детей. В санатории могут находиться 55 человек. Это дети в возрасте от трех до 16 лет и один из их родителей. Для получения путевки, необходимо обратиться к участковому врачу по месту жительства. Реабилитация в санатории проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача.

https://ria.ru/20241225/bolnitsy-1991317202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ника, дети