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Более тысячи человек прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье
Более тысячи человек прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье - РИА Новости, 09.01.2025
Более тысячи человек прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье
Более одной тысячи детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:19:00+03:00
2025-01-09T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более одной тысячи детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Восстановительное лечение в санаторном отделении могут пройти дети, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы. "В прошлом феврале мы завершили ремонт в нашем санаторном отделении. Теперь мы можем предложить маленьким пациентам не только восстановительное лечение с использованием современного медицинского оборудования, но и комфортное пребывание. Отмечу, что дети приезжают в санаторий не одни, а с кем-то из родителей, что положительно влияет на психологическое состояние ребенка", — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в санатории дети могут пройти физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж и многое другое. Также есть залы для механо- и кинезитерапии, современные тренажеры с биологической обратной связью, а также соляная пещера. Когда ребенок поступает в санаторий, то врач назначает ему комплекс процедур, которые направлены на восстановление и укрепление здоровья. Кроме того, в санатории работают узкопрофильные специалисты. Директор НИКИ подчеркнула, что в 2024 году в отделении прошли восстановительное лечение более одной тысячи детей. В санатории могут находиться 55 человек. Это дети в возрасте от трех до 16 лет и один из их родителей. Для получения путевки, необходимо обратиться к участковому врачу по месту жительства. Реабилитация в санатории проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), ника, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), НИКА, Дети
Более тысячи человек прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье
Более тысячи пациентов пролечились в санатории НИКИ детства в Подмосковье
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более одной тысячи детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Восстановительное лечение в санаторном отделении могут пройти дети, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы.
"В прошлом феврале мы завершили ремонт в нашем санаторном отделении. Теперь мы можем предложить маленьким пациентам не только восстановительное лечение с использованием современного медицинского оборудования, но и комфортное пребывание. Отмечу, что дети приезжают в санаторий не одни, а с кем-то из родителей, что положительно влияет на психологическое состояние ребенка", — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в санатории дети могут пройти физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж и многое другое. Также есть залы для механо- и кинезитерапии, современные тренажеры с биологической обратной связью, а также соляная пещера. Когда ребенок поступает в санаторий, то врач назначает ему комплекс процедур, которые направлены на восстановление и укрепление здоровья. Кроме того, в санатории работают узкопрофильные специалисты.
Директор НИКИ подчеркнула, что в 2024 году в отделении прошли восстановительное лечение более одной тысячи детей.
В санатории могут находиться 55 человек. Это дети в возрасте от трех до 16 лет и один из их родителей. Для получения путевки, необходимо обратиться к участковому врачу по месту жительства. Реабилитация в санатории проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача.