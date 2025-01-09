https://ria.ru/20250109/peterburg-1992925537.html

В Петербурге на мужчину упал лед с крыши здания

В Петербурге на мужчину упал лед с крыши здания - РИА Новости, 09.01.2025

В Петербурге на мужчину упал лед с крыши здания

Лед с крыши здания упал на голову прохожему на Заусадебной улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:25:00+03:00

2025-01-09T13:25:00+03:00

2025-01-09T13:25:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

приморский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Лед с крыши здания упал на голову прохожему на Заусадебной улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. "Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения льда с крыши здания на Заусадебной улице", - говорится в сообщении. На видео, распространенном пресс-службой, лед падает с крыши здания на голову мужчине, который находится рядом с машиной скорой помощи. В ходе проверки будет дана оценка исполнению собственником здания требований законодательства по содержанию сооружений в зимний период. Ранее в четверг прокуратура сообщила, что организовала проверку после схода глыбы снега с крыши двухэтажного дома на прохожих на улице Правды Центрального района Петербурга. Пострадала, как уточнили РИА Новости в экстренных службах, женщина, ей ушибло голову, но госпитализация не потребовалась.

https://ria.ru/20241229/mchs-1991945099.html

https://ria.ru/20250106/kareliya-1992695389.html

санкт-петербург

приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры падения льда на голову прохожему с крыши здания в Петербурге Лед с крыши здания упал на голову прохожему в Петербурге, прокуратура организовала проверку 2025-01-09T13:25 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия