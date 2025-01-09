https://ria.ru/20250109/peterburg-1992925537.html
В Петербурге на мужчину упал лед с крыши здания
В Петербурге на мужчину упал лед с крыши здания - РИА Новости, 09.01.2025
В Петербурге на мужчину упал лед с крыши здания
Лед с крыши здания упал на голову прохожему на Заусадебной улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:25:00+03:00
2025-01-09T13:25:00+03:00
2025-01-09T13:25:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Лед с крыши здания упал на голову прохожему на Заусадебной улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. "Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения льда с крыши здания на Заусадебной улице", - говорится в сообщении. На видео, распространенном пресс-службой, лед падает с крыши здания на голову мужчине, который находится рядом с машиной скорой помощи. В ходе проверки будет дана оценка исполнению собственником здания требований законодательства по содержанию сооружений в зимний период. Ранее в четверг прокуратура сообщила, что организовала проверку после схода глыбы снега с крыши двухэтажного дома на прохожих на улице Правды Центрального района Петербурга. Пострадала, как уточнили РИА Новости в экстренных службах, женщина, ей ушибло голову, но госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20241229/mchs-1991945099.html
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Кадры падения льда на голову прохожему с крыши здания в Петербурге
Лед с крыши здания упал на голову прохожему в Петербурге, прокуратура организовала проверку
2025-01-09T13:25
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия
В Петербурге на мужчину упал лед с крыши здания
В Петербурге на голову прохожему упал лед с крыши здания