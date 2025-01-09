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CNN: США и Украина ожидали начала переговоров с Россией в 2025 году - РИА Новости, 09.01.2025
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14:53 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/peregovory-1992946641.html
CNN: США и Украина ожидали начала переговоров с Россией в 2025 году
CNN: США и Украина ожидали начала переговоров с Россией в 2025 году - РИА Новости, 09.01.2025
CNN: США и Украина ожидали начала переговоров с Россией в 2025 году
США и Украина до выборов президента в Соединенных Штатах предполагали, что вне зависимости от их итогов мирные переговоры с РФ могут начаться в первой половине... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:53:00+03:00
2025-01-09T14:53:00+03:00
в мире
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украина
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джо байден
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США и Украина до выборов президента в Соединенных Штатах предполагали, что вне зависимости от их итогов мирные переговоры с РФ могут начаться в первой половине 2025 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме. "И американская, и украинская администрация ожидали, что переговоры с Москвой могут начаться в первой половине 2025 года вне зависимости от того, кто победит на выборах в США", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена. В четверг будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог высказал уверенность в том, что избранный президент США Дональд Трамп уже в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена его отказ от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлен о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом. Путин в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что ситуация на СВО меняется кардинально, ВС РФ движутся к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации. Президент отметил, что Россия готова не только к переговорам по украинскому конфликту, но и к компромиссам, но нужно, чтобы вторая сторона тоже была к ним готова. Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992686668.html
https://ria.ru/20250102/peregovory-1992340167.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, кит келлог, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Кит Келлог, НАТО, Вооруженные силы Украины
CNN: США и Украина ожидали начала переговоров с Россией в 2025 году

CNN: США и Украина ожидали переговоров с РФ в первой половине 2025 года

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США и Украина до выборов президента в Соединенных Штатах предполагали, что вне зависимости от их итогов мирные переговоры с РФ могут начаться в первой половине 2025 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
"И американская, и украинская администрация ожидали, что переговоры с Москвой могут начаться в первой половине 2025 года вне зависимости от того, кто победит на выборах в США", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине
Вчера, 08:47
В четверг будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог высказал уверенность в том, что избранный президент США Дональд Трамп уже в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена его отказ от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлен о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
Путин в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что ситуация на СВО меняется кардинально, ВС РФ движутся к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации. Президент отметил, что Россия готова не только к переговорам по украинскому конфликту, но и к компромиссам, но нужно, чтобы вторая сторона тоже была к ним готова.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине
6 января, 19:52
Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Подоляка о переговорах с Россией
2 января, 18:43
 
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