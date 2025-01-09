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Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий - РИА Новости, 09.01.2025
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12:00 09.01.2025 (обновлено: 13:33 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pashinyan-1992912463.html
Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий
Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий - РИА Новости, 09.01.2025
Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, говорится в сообщении на его странице в соцсетях. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:00:00+03:00
2025-01-09T13:33:00+03:00
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, говорится в сообщении на его странице в соцсетях.Он перечислил ряд предложений, которые, по его словам, нацелены на установление долгосрочной стабильности и мира в регионе. В частности, он призвал:"Отказываться от претензий друг к другу, в том числе в международных судах", — добавил Пашинян.Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам назвал армянское государство фашистским. Он также заявил, что Ереван не может быть преградой между Анкарой и Баку, а Зангезурский коридор в Армении должен быть открыт.Пашинян, в свою очередь, назвал заявления азербайджанской стороны агрессивными и обвинил Алиева в попытках легитимизировать эскалацию в регионе. Премьер также заявил, что Армения будет придерживаться мирной стратегии и продолжит работать над согласованием статей мирного договора.
https://ria.ru/20250105/armenija-1992547778.html
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баку, в мире, армения, россия, никол пашинян, азербайджан, ильхам алиев
Баку, В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Азербайджан, Ильхам Алиев
Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий

Пашинян сообщил о предложении Баку отказаться от взаимных претензий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, говорится в сообщении на его странице в соцсетях.
Он перечислил ряд предложений, которые, по его словам, нацелены на установление долгосрочной стабильности и мира в регионе. В частности, он призвал:
  • воздерживаться от эскалирующей риторики;
  • продолжить процесс делимитации границы;
  • реализовать армянский проект по разблокированию транспортных коммуникаций "Перекресток мира";
  • внедрить совместный механизм расследований нарушений прекращения огня;
  • решить проблему удерживаемых лиц и работать над выяснением судеб без вести пропавших;
  • согласовать статьи мирного договора, который готов на 90 процентов;
  • работать над выполнением положений мирного соглашения;
  • сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над вооружением, квотах, ограничении его применения;
  • обсудить проблему беженцев из обеих стран, сформировав после достижения мира совместную экспертную комиссию.
"Отказываться от претензий друг к другу, в том числе в международных судах", — добавил Пашинян.
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Пашинян, в свою очередь, назвал заявления азербайджанской стороны агрессивными и обвинил Алиева в попытках легитимизировать эскалацию в регионе. Премьер также заявил, что Армения будет придерживаться мирной стратегии и продолжит работать над согласованием статей мирного договора.
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