Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий
Пашинян сообщил о предложении Баку отказаться от взаимных претензий
Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, говорится в сообщении на его странице в соцсетях.
Он перечислил ряд предложений, которые, по его словам, нацелены на установление долгосрочной стабильности и мира в регионе. В частности, он призвал:
- воздерживаться от эскалирующей риторики;
- продолжить процесс делимитации границы;
- реализовать армянский проект по разблокированию транспортных коммуникаций "Перекресток мира";
- внедрить совместный механизм расследований нарушений прекращения огня;
- решить проблему удерживаемых лиц и работать над выяснением судеб без вести пропавших;
- согласовать статьи мирного договора, который готов на 90 процентов;
- работать над выполнением положений мирного соглашения;
- сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над вооружением, квотах, ограничении его применения;
- обсудить проблему беженцев из обеих стран, сформировав после достижения мира совместную экспертную комиссию.
"Отказываться от претензий друг к другу, в том числе в международных судах", — добавил Пашинян.
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Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам назвал армянское государство фашистским. Он также заявил, что Ереван не может быть преградой между Анкарой и Баку, а Зангезурский коридор в Армении должен быть открыт.
Пашинян, в свою очередь, назвал заявления азербайджанской стороны агрессивными и обвинил Алиева в попытках легитимизировать эскалацию в регионе. Премьер также заявил, что Армения будет придерживаться мирной стратегии и продолжит работать над согласованием статей мирного договора.