https://ria.ru/20250109/pashinyan-1992912463.html

Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий

Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий - РИА Новости, 09.01.2025

Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, говорится в сообщении на его странице в соцсетях. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:00:00+03:00

2025-01-09T12:00:00+03:00

2025-01-09T13:33:00+03:00

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ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, говорится в сообщении на его странице в соцсетях.Он перечислил ряд предложений, которые, по его словам, нацелены на установление долгосрочной стабильности и мира в регионе. В частности, он призвал:"Отказываться от претензий друг к другу, в том числе в международных судах", — добавил Пашинян.Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам назвал армянское государство фашистским. Он также заявил, что Ереван не может быть преградой между Анкарой и Баку, а Зангезурский коридор в Армении должен быть открыт.Пашинян, в свою очередь, назвал заявления азербайджанской стороны агрессивными и обвинил Алиева в попытках легитимизировать эскалацию в регионе. Премьер также заявил, что Армения будет придерживаться мирной стратегии и продолжит работать над согласованием статей мирного договора.

https://ria.ru/20250105/armenija-1992547778.html

https://ria.ru/20250109/armeniya-1992897312.html

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