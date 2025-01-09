https://ria.ru/20250109/opasnost-1992945748.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 09.01.2025
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе и призвал жителей направиться в укрытия. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:50:00+03:00
2025-01-09T14:50:00+03:00
2025-01-09T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938279991_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_83355048fa50fc484a2b50191f8299c4.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе и призвал жителей направиться в укрытия.Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в понедельник в 14.43 мск."В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992933522.html
воронежская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938279991_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_65f10aed62359b64b8d5a71f278c1462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Украина
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об авиационной опасности в регионе