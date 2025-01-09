https://ria.ru/20250109/opasnost-1992945748.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 09.01.2025

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе и призвал жителей направиться в укрытия. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:50:00+03:00

2025-01-09T14:50:00+03:00

2025-01-09T14:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

украина

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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе и призвал жителей направиться в укрытия.Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в понедельник в 14.43 мск."В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250109/vsu-1992933522.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина