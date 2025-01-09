https://ria.ru/20250109/nerpy-1993011658.html

В Дагестане вывозят с побережья туши мертвых нерп

В Дагестане вывозят с побережья туши мертвых нерп - РИА Новости, 09.01.2025

В Дагестане вывозят с побережья туши мертвых нерп

Городские службы Махачкалы вывозят туши мертвых краснокнижных каспийских тюленей (нерп) с побережья, животные будут захоронены на специализированном полигоне,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:54:00+03:00

2025-01-09T19:54:00+03:00

2025-01-09T19:54:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 9 янв - РИА Новости. Городские службы Махачкалы вывозят туши мертвых краснокнижных каспийских тюленей (нерп) с побережья, животные будут захоронены на специализированном полигоне, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города. В середине декабря в минприроды Дагестана сообщили, что специалисты ведомства обнаружили на побережье Каспийского моря множество туш тюленей, большую часть которых выбросило на прибрежную полосу на участке от Махачкалы до устья реки Терек. Для установления причин гибели млекопитающих пробы биоматериала были направлены в лаборатории. При этом в сети появлялись сообщения местных жителей о том, что туши не вывозятся с побережья, они разлагаются там. "Городские службы проводят работу по очистке береговой зоны от туш мертвых нерп. Профильными службами были проведены проверки на предмет причины гибели животных. После всех необходимых процедур туши будут вывезены на специализированный полигон и захоронены при соблюдении всех санитарных норм", - говорится в сообщении. В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.

https://ria.ru/20240909/peterburg-1971718097.html

https://ria.ru/20240905/nerpy-1971017306.html

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происшествия, махачкала, каспийское море, республика дагестан, россия