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Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР - РИА Новости, 09.01.2025
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00:27 09.01.2025 (обновлено: 06:03 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/nebenzya-1992865920.html
Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР
Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР - РИА Новости, 09.01.2025
Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР
Заявления властей США о якобы передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий — очередной бездоказательный домысел, заявил постоянный... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:27:00+03:00
2025-01-09T06:03:00+03:00
россия
сша
сеул
василий небензя
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ООН, 9 янв – РИА Новости. Заявления властей США о якобы передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий — очередной бездоказательный домысел, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Заявления уходящего госсекретаря США о передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий, сделанное им в ходе визита в Сеул 6 января и повторенное сегодня рядом делегацией, не имеют под собой никаких оснований. Они являются очередным бездоказательным домыслом, нацеленным на очернение двустороннего взаимодействия России и дружественной нам КНДР", – сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Небензя при этом напомнил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна призвано сыграть в регионе стабилизирующую роль, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств.
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россия, сша, сеул, василий небензя, оон
Россия, США, Сеул, Василий Небензя, ООН
Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР

Небензя: слухи о передаче КНДР космических технологий России не имеют оснований

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 9 янв – РИА Новости. Заявления властей США о якобы передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий — очередной бездоказательный домысел, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«
"Заявления уходящего госсекретаря США о передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий, сделанное им в ходе визита в Сеул 6 января и повторенное сегодня рядом делегацией, не имеют под собой никаких оснований. Они являются очередным бездоказательным домыслом, нацеленным на очернение двустороннего взаимодействия России и дружественной нам КНДР", – сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Небензя при этом напомнил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна призвано сыграть в регионе стабилизирующую роль, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств.
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7 января, 01:51
 
РоссияСШАСеулВасилий НебензяООН
 
 
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