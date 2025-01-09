https://ria.ru/20250109/nebenzya-1992865920.html

Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР

Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР - РИА Новости, 09.01.2025

Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР

Заявления властей США о якобы передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий — очередной бездоказательный домысел, заявил постоянный... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T00:27:00+03:00

2025-01-09T00:27:00+03:00

2025-01-09T06:03:00+03:00

россия

сша

сеул

василий небензя

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg

ООН, 9 янв – РИА Новости. Заявления властей США о якобы передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий — очередной бездоказательный домысел, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Заявления уходящего госсекретаря США о передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий, сделанное им в ходе визита в Сеул 6 января и повторенное сегодня рядом делегацией, не имеют под собой никаких оснований. Они являются очередным бездоказательным домыслом, нацеленным на очернение двустороннего взаимодействия России и дружественной нам КНДР", – сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Небензя при этом напомнил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна призвано сыграть в регионе стабилизирующую роль, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств.

https://ria.ru/20250107/raketa-1992702782.html

россия

сша

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, сеул, василий небензя, оон