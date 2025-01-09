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Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР
Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР - РИА Новости, 09.01.2025
Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР
Заявления властей США о якобы передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий — очередной бездоказательный домысел, заявил постоянный... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:27:00+03:00
2025-01-09T00:27:00+03:00
2025-01-09T06:03:00+03:00
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ООН, 9 янв – РИА Новости. Заявления властей США о якобы передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий — очередной бездоказательный домысел, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Заявления уходящего госсекретаря США о передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий, сделанное им в ходе визита в Сеул 6 января и повторенное сегодня рядом делегацией, не имеют под собой никаких оснований. Они являются очередным бездоказательным домыслом, нацеленным на очернение двустороннего взаимодействия России и дружественной нам КНДР", – сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Небензя при этом напомнил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна призвано сыграть в регионе стабилизирующую роль, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств.
https://ria.ru/20250107/raketa-1992702782.html
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россия, сша, сеул, василий небензя, оон
Россия, США, Сеул, Василий Небензя, ООН
Небензя опроверг слухи о передаче российских космических технологий КНДР
Небензя: слухи о передаче КНДР космических технологий России не имеют оснований