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В Раде призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО - РИА Новости, 09.01.2025
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14:04 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/nato-1992935038.html
В Раде призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО
В Раде призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО - РИА Новости, 09.01.2025
В Раде призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО
Украине необходимо изменить конституцию, убрав оттуда пункт о стремлении в НАТО, как причину нынешнего конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:04:00+03:00
2025-01-09T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украине необходимо изменить конституцию, убрав оттуда пункт о стремлении в НАТО, как причину нынешнего конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Сейчас самое время выносить в зал парламента решение об изменении конституции Украины, убрать оттуда НАТО. Очевидно, что это был ошибочный шаг для страны, ответственность за который несут как (экс-президент Украины Петр -ред.) Порошенко, который вписал НАТО в конституцию, зная, что это приведет к войне с РФ, так и (Владимир -ред.) Зеленский, который продолжил использовать этот повод для провоцирования конфликта", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250109/ft-1992884948.html
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россия, украина, европа, александр дубинский, владимир путин, нато, верховная рада украины, в мире
Россия, Украина, Европа, Александр Дубинский, Владимир Путин, НАТО, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО

Депутат Рады Дубинский призвал убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украине необходимо изменить конституцию, убрав оттуда пункт о стремлении в НАТО, как причину нынешнего конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Сейчас самое время выносить в зал парламента решение об изменении конституции Украины, убрать оттуда НАТО. Очевидно, что это был ошибочный шаг для страны, ответственность за который несут как (экс-президент Украины Петр -ред.) Порошенко, который вписал НАТО в конституцию, зная, что это приведет к войне с РФ, так и (Владимир -ред.) Зеленский, который продолжил использовать этот повод для провоцирования конфликта", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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"Эффективное сдерживание". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России
Вчера, 09:17
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияУкраинаЕвропаАлександр ДубинскийВладимир ПутинНАТОВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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