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"Ситуация трагична". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины - РИА Новости, 09.01.2025
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15:34 09.01.2025 (обновлено: 23:57 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/mp-1992956553.html
"Ситуация трагична". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины
"Ситуация трагична". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины - РИА Новости, 09.01.2025
"Ситуация трагична". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины
Нельзя исключать, что российские военные смогут занять всю территорию Украины, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:34:00+03:00
2025-01-09T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нельзя исключать, что российские военные смогут занять всю территорию Украины, пишет Myśl Polska.&quot;Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину&quot;, — говорится в материале.Обозреватель также подчеркнул, что не Россия была инициатором конфликта на Украине, а лишь сторона, которая была в нем больше всего заинтересована.&quot;Россия, начиная свою спецоперацию на Украине, защищала основы своей безопасности. Она ответила на внедрение и активизацию на Украине подразделений ЦРУ, а также обучающих украинскую армию натовцев&quot;, — отметил автор статьи.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992947030.html
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В мире, Украина, Киев, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Польша, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Ситуация трагична". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины

Myśl Polska: Россия может занять всю территорию Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нельзя исключать, что российские военные смогут занять всю территорию Украины, пишет Myśl Polska.
«

"Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину", — говорится в материале.

Борис Писториус, Владимир Зеленский и Ллойд Остин на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Обозреватель также подчеркнул, что не Россия была инициатором конфликта на Украине, а лишь сторона, которая была в нем больше всего заинтересована.
«

"Россия, начиная свою спецоперацию на Украине, защищала основы своей безопасности. Она ответила на внедрение и активизацию на Украине подразделений ЦРУ, а также обучающих украинскую армию натовцев", — отметил автор статьи.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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