https://ria.ru/20250109/mp-1992956553.html

"Ситуация трагична". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины

"Ситуация трагична". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины - РИА Новости, 09.01.2025

"Ситуация трагична". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины

Нельзя исключать, что российские военные смогут занять всю территорию Украины, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:34:00+03:00

2025-01-09T15:34:00+03:00

2025-01-09T23:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нельзя исключать, что российские военные смогут занять всю территорию Украины, пишет Myśl Polska."Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину", — говорится в материале.Обозреватель также подчеркнул, что не Россия была инициатором конфликта на Украине, а лишь сторона, которая была в нем больше всего заинтересована."Россия, начиная свою спецоперацию на Украине, защищала основы своей безопасности. Она ответила на внедрение и активизацию на Украине подразделений ЦРУ, а также обучающих украинскую армию натовцев", — отметил автор статьи.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992947030.html

https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html

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в мире, украина, киев, россия, центральное разведывательное управление (цру), польша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф