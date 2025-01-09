https://ria.ru/20250109/medvedev-1992942434.html

Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев

Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев - РИА Новости, 09.01.2025

Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в ОДКБ после жестких заявлений РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:32:00+03:00

2025-01-09T14:32:00+03:00

2025-01-09T14:32:00+03:00

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баку

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в ОДКБ после жестких заявлений лидера Азербайджана. "Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения - член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом. Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт", - сказал он РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа, и заявил, что "независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством", а поскольку Азербайджан соседствует с "фашистским государством", и опасность фашизма не исчезла, "фашизм должен быть уничтожен". Пашинян после этого заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.

https://ria.ru/20250109/armeniya-1992897312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, дмитрий медведев, ильхам алиев