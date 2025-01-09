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Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев - РИА Новости, 09.01.2025
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14:32 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/medvedev-1992942434.html
Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев
Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев - РИА Новости, 09.01.2025
Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в ОДКБ после жестких заявлений РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:32:00+03:00
2025-01-09T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в ОДКБ после жестких заявлений лидера Азербайджана. "Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения - член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом. Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт", - сказал он РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа, и заявил, что "независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством", а поскольку Азербайджан соседствует с "фашистским государством", и опасность фашизма не исчезла, "фашизм должен быть уничтожен". Пашинян после этого заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.
https://ria.ru/20250109/armeniya-1992897312.html
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в мире, цены на нефть, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, дмитрий медведев, ильхам алиев
В мире, Цены на нефть, Азербайджан, Армения, Баку, Никол Пашинян, Дмитрий Медведев, Ильхам Алиев
Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев

Медведев: Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в ОДКБ после жестких заявлений лидера Азербайджана.
«
"Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения - член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом. Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт", - сказал он РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа, и заявил, что "независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством", а поскольку Азербайджан соседствует с "фашистским государством", и опасность фашизма не исчезла, "фашизм должен быть уничтожен".
Пашинян после этого заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.
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В миреЦены на нефтьАзербайджанАрменияБакуНикол ПашинянДмитрий МедведевИльхам Алиев
 
 
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