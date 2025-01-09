https://ria.ru/20250109/medvedev-1992942434.html
Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев
Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев - РИА Новости, 09.01.2025
Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в ОДКБ после жестких заявлений РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:32:00+03:00
2025-01-09T14:32:00+03:00
2025-01-09T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в ОДКБ после жестких заявлений лидера Азербайджана. "Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения - член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом. Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт", - сказал он РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа, и заявил, что "независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством", а поскольку Азербайджан соседствует с "фашистским государством", и опасность фашизма не исчезла, "фашизм должен быть уничтожен". Пашинян после этого заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, дмитрий медведев, ильхам алиев
В мире, Цены на нефть, Азербайджан, Армения, Баку, Никол Пашинян, Дмитрий Медведев, Ильхам Алиев
Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев
Медведев: Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева