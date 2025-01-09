Рейтинг@Mail.ru
СМИ: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР по подозрению в угоне - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 09.01.2025 (обновлено: 06:17 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/mandela-1992867511.html
СМИ: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР по подозрению в угоне
СМИ: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР по подозрению в угоне - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР по подозрению в угоне
Внука экс-президента ЮАР Нельсона Манделы задержали по подозрению в угоне автомобиля, сообщает местный телеканал SABC News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:59:00+03:00
2025-01-09T06:17:00+03:00
в мире
юар
йоханнесбург
южная африка
нельсон мандела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19077/28/190772839_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_7c74e6c7334baabd7be591d2dd6ea96b.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Внука экс-президента ЮАР Нельсона Манделы задержали по подозрению в угоне автомобиля, сообщает местный телеканал SABC News со ссылкой на полицию.&quot;Пятеро подозреваемых, включая внука Манделы, задержаны за угон автомобиля&quot;, — говорится в сообщении.По данным телеканала, автомобиль нашли в бывшем доме Манделы в городе Йоханнесбург. Задержанные четыре мужчины и одна женщина также подозреваются в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия. Нельсон Мандела (1918-2013) был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК) и борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. Занимал этот пост до 1999 года. В 1993 году Нельсон Мандела и президент ЮАР Фредерик де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.
https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html
юар
йоханнесбург
южная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19077/28/190772839_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_11b643d51641f1f4b7b3e87d3db4ab59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, йоханнесбург, южная африка, нельсон мандела
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Южная Африка, Нельсон Мандела
СМИ: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР по подозрению в угоне

SABC News: внук Нельсона Манделы задержан в ЮАР по подозрению в угоне автомобиля

© Flickr / andy_carterЮАР, полиция
ЮАР, полиция - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Flickr / andy_carter
ЮАР, полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Внука экс-президента ЮАР Нельсона Манделы задержали по подозрению в угоне автомобиля, сообщает местный телеканал SABC News со ссылкой на полицию.
«

"Пятеро подозреваемых, включая внука Манделы, задержаны за угон автомобиля", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, автомобиль нашли в бывшем доме Манделы в городе Йоханнесбург. Задержанные четыре мужчины и одна женщина также подозреваются в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.
Нельсон Мандела (1918-2013) был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК) и борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. Занимал этот пост до 1999 года. В 1993 году Нельсон Мандела и президент ЮАР Фредерик де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком
11 ноября 2024, 12:18
 
В миреЮАРЙоханнесбургЮжная АфрикаНельсон Мандела
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала