https://ria.ru/20250109/mandela-1992867511.html

СМИ: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР по подозрению в угоне

СМИ: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР по подозрению в угоне - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР по подозрению в угоне

Внука экс-президента ЮАР Нельсона Манделы задержали по подозрению в угоне автомобиля, сообщает местный телеканал SABC News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T00:59:00+03:00

2025-01-09T00:59:00+03:00

2025-01-09T06:17:00+03:00

в мире

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йоханнесбург

южная африка

нельсон мандела

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Внука экс-президента ЮАР Нельсона Манделы задержали по подозрению в угоне автомобиля, сообщает местный телеканал SABC News со ссылкой на полицию."Пятеро подозреваемых, включая внука Манделы, задержаны за угон автомобиля", — говорится в сообщении.По данным телеканала, автомобиль нашли в бывшем доме Манделы в городе Йоханнесбург. Задержанные четыре мужчины и одна женщина также подозреваются в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия. Нельсон Мандела (1918-2013) был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК) и борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. Занимал этот пост до 1999 года. В 1993 году Нельсон Мандела и президент ЮАР Фредерик де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.

https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html

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в мире, юар, йоханнесбург, южная африка, нельсон мандела