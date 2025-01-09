Глава МВД Франции раскритиковал празднования по случаю смерти Ле Пена
Глава МВД Франции Ретайо назвал "танцы" на трупе Жана-Мари Ле Пена постыдными
Жан-Мари Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Глава МВД Франции Бруно Ретайо раскритиковал празднования, которые прошли в ряде французских городов по поводу смерти Жана-Мари Ле Пена.
"Ничто, абсолютно ничто не оправдывает эти танцы на трупе. Смерть человека, даже политического оппонента, должна восприниматься со сдержанностью и достоинством. Эти сцены ликования просто постыдны", - написал он в Х.
Накануне вечером сотни человек собрались на площади Республики в Париже, а также в Лионе, Марселе и других городах после известия о смерти основателя правой партии "Национальный фронт" (теперь "Национальное объединение") Жана-Мари Ле Пена. Собравшиеся кричали "Ура", запускали фейерверки и открывали бутылки с шампанским. Многие держали плакаты оскорбительного содержания.
Основатель и бывший лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер 7 января в возрасте 96 лет.
Состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы. Ранее по этой причине суд освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте.
Отличавшийся правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году был исключен из партии. В 2018 году партия "Национальный фронт" была переименована в "Национальное объединение". В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.
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