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Глава МВД Франции раскритиковал празднования по случаю смерти Ле Пена

Глава МВД Франции раскритиковал празднования по случаю смерти Ле Пена - РИА Новости, 09.01.2025

Глава МВД Франции раскритиковал празднования по случаю смерти Ле Пена

Глава МВД Франции Бруно Ретайо раскритиковал празднования, которые прошли в ряде французских городов по поводу смерти Жана-Мари Ле Пена. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:04:00+03:00

2025-01-09T20:04:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Глава МВД Франции Бруно Ретайо раскритиковал празднования, которые прошли в ряде французских городов по поводу смерти Жана-Мари Ле Пена. "Ничто, абсолютно ничто не оправдывает эти танцы на трупе. Смерть человека, даже политического оппонента, должна восприниматься со сдержанностью и достоинством. Эти сцены ликования просто постыдны", - написал он в Х. Накануне вечером сотни человек собрались на площади Республики в Париже, а также в Лионе, Марселе и других городах после известия о смерти основателя правой партии "Национальный фронт" (теперь "Национальное объединение") Жана-Мари Ле Пена. Собравшиеся кричали "Ура", запускали фейерверки и открывали бутылки с шампанским. Многие держали плакаты оскорбительного содержания. Основатель и бывший лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер 7 января в возрасте 96 лет. Состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы. Ранее по этой причине суд освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте. Отличавшийся правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году был исключен из партии. В 2018 году партия "Национальный фронт" была переименована в "Национальное объединение". В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.

https://ria.ru/20250107/stolknovenie-1992732711.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990050160.html

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в мире, париж, лион, жан-мари ле пен, министерство внутренних дел франции, европарламент, франция