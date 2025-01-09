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"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа - РИА Новости, 09.01.2025
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05:04 09.01.2025
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"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа
"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа - РИА Новости, 09.01.2025
"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа
Последние публичные заявления будущего президента США Дональда Трампа противоречат антироссийскому нарративу, которого на протяжении последних лет... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T05:04:00+03:00
2025-01-09T05:04:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Последние публичные заявления будущего президента США Дональда Трампа противоречат антироссийскому нарративу, которого на протяжении последних лет придерживалась администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена и руководство европейских государств. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Последние заявления Трампа об украинском конфликте, опасности идеи расширения НАТО за счет приема Украины и выхода альянса на границы России резко отличаются от риторики администрации Байдена и антироссийского нарратива, доминирующего в Европе", — отметил он.На этом фоне парламентарий задался вопросом, продолжит ли Трамп придерживаться своего самостоятельного курса или все сказанное так и останется пустыми словами."Вопрос, однако, в том, какая последует за этими заявлениями реальная политика", — поинтересовался он.Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин, совет федерации рф, нато
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО
"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа

Пушков усомнился, что Трамп сможет придерживаться самостоятельного курса

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Последние публичные заявления будущего президента США Дональда Трампа противоречат антироссийскому нарративу, которого на протяжении последних лет придерживалась администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена и руководство европейских государств. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"Последние заявления Трампа об украинском конфликте, опасности идеи расширения НАТО за счет приема Украины и выхода альянса на границы России резко отличаются от риторики администрации Байдена и антироссийского нарратива, доминирующего в Европе", — отметил он.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Пушков объяснил замысел Трампа и Маска
Вчера, 05:35
На этом фоне парламентарий задался вопросом, продолжит ли Трамп придерживаться своего самостоятельного курса или все сказанное так и останется пустыми словами.
"Вопрос, однако, в том, какая последует за этими заявлениями реальная политика", — поинтересовался он.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным
02:37
Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине
Вчера, 11:13
 
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