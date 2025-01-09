"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа
Пушков усомнился, что Трамп сможет придерживаться самостоятельного курса
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Последние публичные заявления будущего президента США Дональда Трампа противоречат антироссийскому нарративу, которого на протяжении последних лет придерживалась администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена и руководство европейских государств. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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На этом фоне парламентарий задался вопросом, продолжит ли Трамп придерживаться своего самостоятельного курса или все сказанное так и останется пустыми словами.
"Вопрос, однако, в том, какая последует за этими заявлениями реальная политика", — поинтересовался он.
Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.