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"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа

"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа - РИА Новости, 09.01.2025

"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа

Последние публичные заявления будущего президента США Дональда Трампа противоречат антироссийскому нарративу, которого на протяжении последних лет... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T05:04:00+03:00

2025-01-09T05:04:00+03:00

2025-01-09T05:04:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Последние публичные заявления будущего президента США Дональда Трампа противоречат антироссийскому нарративу, которого на протяжении последних лет придерживалась администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена и руководство европейских государств. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Последние заявления Трампа об украинском конфликте, опасности идеи расширения НАТО за счет приема Украины и выхода альянса на границы России резко отличаются от риторики администрации Байдена и антироссийского нарратива, доминирующего в Европе", — отметил он.На этом фоне парламентарий задался вопросом, продолжит ли Трамп придерживаться своего самостоятельного курса или все сказанное так и останется пустыми словами."Вопрос, однако, в том, какая последует за этими заявлениями реальная политика", — поинтересовался он.Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин, совет федерации рф, нато