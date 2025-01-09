Магия стихии: самые эффектные фото дикой природы России

В РГО показали самые красивые фотографии дикой природы за 2024 год
Северное сияние завораживает. Увидеть его стремятся все туристы, приезжающие в Заполярье. Виталий Новиков сделал этот кадр в поселке Ура-Губа в Мурманской области во время сильной магнитной бури. Назвал его "Небесные сполохи".
Северное сияние завораживает. Увидеть его стремятся все туристы, приезжающие в Заполярье. Виталий Новиков сделал этот кадр в поселке Ура-Губа в Мурманской области во время сильной магнитной бури. Назвал его "Небесные сполохи".
Этот кадр Антон Комлев из Приморья назвал "Дух водопада".
"Заледеневший водопад Тигровый в дебрях Приморской тайги. Когда я стоял около него ночью, слышал, как лед трещал. Словно водопад разговаривал со мной. Было немного жутко — звук напоминал ломающиеся ветки в лесу", — говорит автор.
Этот кадр Антон Комлев из Приморья назвал "Дух водопада".
"Заледеневший водопад Тигровый в дебрях Приморской тайги. Когда я стоял около него ночью, слышал, как лед трещал. Словно водопад разговаривал со мной. Было немного жутко — звук напоминал ломающиеся ветки в лесу", — говорит автор.
"На берегу неба" — работа Захара Шадрина, сделанная в Челябинской области.
"Вторая сопка — высшая точка хребта Уреньга — нарядилась в удивительное платье из облаков и первых лучей восходящего солнца. Мы замерли от восхищения на берегу этого небесного океана", — вспоминает он.
"На берегу неба" — работа Захара Шадрина, сделанная в Челябинской области.
"Вторая сопка — высшая точка хребта Уреньга — нарядилась в удивительное платье из облаков и первых лучей восходящего солнца. Мы замерли от восхищения на берегу этого небесного океана", — вспоминает он.
Ночной рейс ледокола "Капитан Косолапов" прокладывает путь во льдах Финского залива, поясняет Юрий Столыпин из Санкт-Петербурга, автор снимка "Крепкий орешек".
Ночной рейс ледокола "Капитан Косолапов" прокладывает путь во льдах Финского залива, поясняет Юрий Столыпин из Санкт-Петербурга, автор снимка "Крепкий орешек".
"Первый луч солнца уже показался над горизонтом, но дотянулся только до верхнего облака. Сквозь густой туман над водой в небе проступают рассветные краски, отражаясь в безмолвном озере и переплетаясь с растениями у берега", — рассказывает фотограф Станислав Напалкин.
Он сделал этот снимок в Новгородской области и назвал его "Акварельный рассвет".
"Первый луч солнца уже показался над горизонтом, но дотянулся только до верхнего облака. Сквозь густой туман над водой в небе проступают рассветные краски, отражаясь в безмолвном озере и переплетаясь с растениями у берега", — рассказывает фотограф Станислав Напалкин.
Он сделал этот снимок в Новгородской области и назвал его "Акварельный рассвет".
"Рыбацкий сейнер был выброшен на берег штормом в районе Териберки на побережье Баренцева моря", — уточняет автор работы "Забвение" Виталий Новиков.
"Рыбацкий сейнер был выброшен на берег штормом в районе Териберки на побережье Баренцева моря", — уточняет автор работы "Забвение" Виталий Новиков.
"Разлив Нерли" — фото Андрея Белавина, Владимирская область.
"Почти каждый год во время весеннего половодья река Нерль выходит из берегов и затапливает большие территории. В том числе — и Боголюбовский луг, на котором находится шедевр древнерусского зодчества — храм Покрова", — рассказывает он.
"Разлив Нерли" — фото Андрея Белавина, Владимирская область.
"Почти каждый год во время весеннего половодья река Нерль выходит из берегов и затапливает большие территории. В том числе — и Боголюбовский луг, на котором находится шедевр древнерусского зодчества — храм Покрова", — рассказывает он.
"Извержение самого северного действующего вулкана Камчатки, Шивелуча. Он не только один из старейших там, но и чуть ли не наиболее активный. Мне повезло запечатлеть его в деле", — говорит Сергей Козлов.
Эту фотографию он сделал в августе 2021-го.
"Извержение самого северного действующего вулкана Камчатки, Шивелуча. Он не только один из старейших там, но и чуть ли не наиболее активный. Мне повезло запечатлеть его в деле", — говорит Сергей Козлов.
Эту фотографию он сделал в августе 2021-го.
"Шквал" Владислава Соколовского — это Горный Алтай.
"Мы были у подножия Курайского хребта. Солнце тогда так и не одолело эту снежную тучу", — отмечает он.
"Шквал" Владислава Соколовского — это Горный Алтай.
"Мы были у подножия Курайского хребта. Солнце тогда так и не одолело эту снежную тучу", — отмечает он.
"Игры тумана и света в Амгинском ущелье. Еще это место называют "Пасть дьявола". Там самый высокий водопад Приморья — Большой Амгинский, известный также как Черный Шаман, — объясняет фотограф Виталий Берков.
Свой снимок он назвал "Прикосновение".
"Игры тумана и света в Амгинском ущелье. Еще это место называют "Пасть дьявола". Там самый высокий водопад Приморья — Большой Амгинский, известный также как Черный Шаман, — объясняет фотограф Виталий Берков.
Свой снимок он назвал "Прикосновение".
Красочное северное сияние в окрестностях Кандалакши. Это горный массив Колвицких тундр, уточняет Мика Петров из Мурманской области, автор работы "Изумрудная дуга".
Красочное северное сияние в окрестностях Кандалакши. Это горный массив Колвицких тундр, уточняет Мика Петров из Мурманской области, автор работы "Изумрудная дуга".
"Съемка молний — процесс увлекательный, но иногда приходится спешно прятать камеру и уносить ноги. Ведь в большинстве случаев надвигающаяся гроза сопровождается грандиозным ливнем", — говорит Антон Бабичев.
Этот кадр он сделал в Костромской области и назвал его "Яркий миг".
"Съемка молний — процесс увлекательный, но иногда приходится спешно прятать камеру и уносить ноги. Ведь в большинстве случаев надвигающаяся гроза сопровождается грандиозным ливнем", — говорит Антон Бабичев.
Этот кадр он сделал в Костромской области и назвал его "Яркий миг".