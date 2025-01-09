Магия стихии: самые эффектные фото дикой природы России

© Фото : Станислав Напалкин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Первый луч солнца уже показался над горизонтом, но дотянулся только до верхнего облака. Сквозь густой туман над водой в небе проступают рассветные краски, отражаясь в безмолвном озере и переплетаясь с растениями у берега", — рассказывает фотограф Станислав Напалкин.

Он сделал этот снимок в Новгородской области и назвал его "Акварельный рассвет".