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Магия стихии: самые эффектные фото дикой природы России - РИА Новости, 09.01.2025
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Туризм
 
08:00 09.01.2025 (обновлено: 08:06 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/konkurs-1988266361.html
Магия стихии: самые эффектные фото дикой природы России
Магия стихии: самые эффектные фото дикой природы России - РИА Новости, 09.01.2025
Магия стихии: самые эффектные фото дикой природы России
"Небесные сполохи", "Акварельный рассвет", "Дух водопада", "Берег неба" — так назвали свои работы участники фотоконкурса Русского географического общества (РГО) РИА Новости, 09.01.2025
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туризм
туризм
фото - туризм
фото
россия
русское географическое общество
природа
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. "Небесные сполохи", "Акварельный рассвет", "Дух водопада", "Берег неба" — так назвали свои работы участники фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". В ближайшие недели прием снимков откроется снова — для их последующей оценки. Автором может стать каждый — ограничений по полу, возрасту, месту жительства нет. Главное, чтобы кадры были сделаны в России. Яркие краски отечественных пейзажей — в фотоленте РИА Новости.
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Магия стихии: самые эффектные фото дикой природы России

В РГО показали самые красивые фотографии дикой природы за 2024 год

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. "Небесные сполохи", "Акварельный рассвет", "Дух водопада", "Берег неба" — так назвали свои работы участники фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". В ближайшие недели прием снимков откроется снова — для их последующей оценки. Автором может стать каждый — ограничений по полу, возрасту, месту жительства нет. Главное, чтобы кадры были сделаны в России. Яркие краски отечественных пейзажей — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Виталий Новиков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Северное сияние завораживает. Увидеть его стремятся все туристы, приезжающие в Заполярье. Виталий Новиков сделал этот кадр в поселке Ура-Губа в Мурманской области во время сильной магнитной бури. Назвал его "Небесные сполохи".

Небесные сполохи

Северное сияние завораживает. Увидеть его стремятся все туристы, приезжающие в Заполярье. Виталий Новиков сделал этот кадр в поселке Ура-Губа в Мурманской области во время сильной магнитной бури. Назвал его "Небесные сполохи".

© Фото : Виталий Новиков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
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© Фото : Антон Комлев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Этот кадр Антон Комлев из Приморья назвал "Дух водопада".

"Заледеневший водопад Тигровый в дебрях Приморской тайги. Когда я стоял около него ночью, слышал, как лед трещал. Словно водопад разговаривал со мной. Было немного жутко — звук напоминал ломающиеся ветки в лесу", — говорит автор.

Дух водопада

Этот кадр Антон Комлев из Приморья назвал "Дух водопада".

"Заледеневший водопад Тигровый в дебрях Приморской тайги. Когда я стоял около него ночью, слышал, как лед трещал. Словно водопад разговаривал со мной. Было немного жутко — звук напоминал ломающиеся ветки в лесу", — говорит автор.

© Фото : Антон Комлев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
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© Фото : Захар Шадрин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"На берегу неба" — работа Захара Шадрина, сделанная в Челябинской области.

"Вторая сопка — высшая точка хребта Уреньга — нарядилась в удивительное платье из облаков и первых лучей восходящего солнца. Мы замерли от восхищения на берегу этого небесного океана", — вспоминает он.

На берегу неба

"На берегу неба" — работа Захара Шадрина, сделанная в Челябинской области.

"Вторая сопка — высшая точка хребта Уреньга — нарядилась в удивительное платье из облаков и первых лучей восходящего солнца. Мы замерли от восхищения на берегу этого небесного океана", — вспоминает он.

© Фото : Захар Шадрин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
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© Фото : Юрий Столыпин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Ночной рейс ледокола "Капитан Косолапов" прокладывает путь во льдах Финского залива, поясняет Юрий Столыпин из Санкт-Петербурга, автор снимка "Крепкий орешек".

Крепкий орешек

Ночной рейс ледокола "Капитан Косолапов" прокладывает путь во льдах Финского залива, поясняет Юрий Столыпин из Санкт-Петербурга, автор снимка "Крепкий орешек".

© Фото : Юрий Столыпин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
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© Фото : Станислав Напалкин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Первый луч солнца уже показался над горизонтом, но дотянулся только до верхнего облака. Сквозь густой туман над водой в небе проступают рассветные краски, отражаясь в безмолвном озере и переплетаясь с растениями у берега", — рассказывает фотограф Станислав Напалкин.

Он сделал этот снимок в Новгородской области и назвал его "Акварельный рассвет".

Акварельный рассвет

"Первый луч солнца уже показался над горизонтом, но дотянулся только до верхнего облака. Сквозь густой туман над водой в небе проступают рассветные краски, отражаясь в безмолвном озере и переплетаясь с растениями у берега", — рассказывает фотограф Станислав Напалкин.

Он сделал этот снимок в Новгородской области и назвал его "Акварельный рассвет".

© Фото : Станислав Напалкин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
5 из 12
© Фото : Виталий Новиков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Рыбацкий сейнер был выброшен на берег штормом в районе Териберки на побережье Баренцева моря", — уточняет автор работы "Забвение" Виталий Новиков.

Забвение

"Рыбацкий сейнер был выброшен на берег штормом в районе Териберки на побережье Баренцева моря", — уточняет автор работы "Забвение" Виталий Новиков.

© Фото : Виталий Новиков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
6 из 12
© Фото : Андрей Белавин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Разлив Нерли" — фото Андрея Белавина, Владимирская область.

"Почти каждый год во время весеннего половодья река Нерль выходит из берегов и затапливает большие территории. В том числе — и Боголюбовский луг, на котором находится шедевр древнерусского зодчества — храм Покрова", — рассказывает он.

Разлив Нерли

"Разлив Нерли" — фото Андрея Белавина, Владимирская область.

"Почти каждый год во время весеннего половодья река Нерль выходит из берегов и затапливает большие территории. В том числе — и Боголюбовский луг, на котором находится шедевр древнерусского зодчества — храм Покрова", — рассказывает он.

© Фото : Андрей Белавин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
7 из 12
© Фото : Сергей Козлов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Извержение самого северного действующего вулкана Камчатки, Шивелуча. Он не только один из старейших там, но и чуть ли не наиболее активный. Мне повезло запечатлеть его в деле", — говорит Сергей Козлов.

Эту фотографию он сделал в августе 2021-го.

Извержение Шивелуча, август 2021 года

"Извержение самого северного действующего вулкана Камчатки, Шивелуча. Он не только один из старейших там, но и чуть ли не наиболее активный. Мне повезло запечатлеть его в деле", — говорит Сергей Козлов.

Эту фотографию он сделал в августе 2021-го.

© Фото : Сергей Козлов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
8 из 12
© Фото : Владислав Соколовский, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Шквал" Владислава Соколовского — это Горный Алтай.

"Мы были у подножия Курайского хребта. Солнце тогда так и не одолело эту снежную тучу", — отмечает он.

Шквал

"Шквал" Владислава Соколовского — это Горный Алтай.

"Мы были у подножия Курайского хребта. Солнце тогда так и не одолело эту снежную тучу", — отмечает он.

© Фото : Владислав Соколовский, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
9 из 12
© Фото : Виталий Берков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Игры тумана и света в Амгинском ущелье. Еще это место называют "Пасть дьявола". Там самый высокий водопад Приморья — Большой Амгинский, известный также как Черный Шаман, — объясняет фотограф Виталий Берков.

Свой снимок он назвал "Прикосновение".

Прикосновение

"Игры тумана и света в Амгинском ущелье. Еще это место называют "Пасть дьявола". Там самый высокий водопад Приморья — Большой Амгинский, известный также как Черный Шаман, — объясняет фотограф Виталий Берков.

Свой снимок он назвал "Прикосновение".

© Фото : Виталий Берков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
10 из 12
© Фото : Мика Петров, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Красочное северное сияние в окрестностях Кандалакши. Это горный массив Колвицких тундр, уточняет Мика Петров из Мурманской области, автор работы "Изумрудная дуга".

Изумрудная дуга

Красочное северное сияние в окрестностях Кандалакши. Это горный массив Колвицких тундр, уточняет Мика Петров из Мурманской области, автор работы "Изумрудная дуга".

© Фото : Мика Петров, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
11 из 12
© Фото : Антон Бабичев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Съемка молний — процесс увлекательный, но иногда приходится спешно прятать камеру и уносить ноги. Ведь в большинстве случаев надвигающаяся гроза сопровождается грандиозным ливнем", — говорит Антон Бабичев.

Этот кадр он сделал в Костромской области и назвал его "Яркий миг".

Яркий миг

"Съемка молний — процесс увлекательный, но иногда приходится спешно прятать камеру и уносить ноги. Ведь в большинстве случаев надвигающаяся гроза сопровождается грандиозным ливнем", — говорит Антон Бабичев.

Этот кадр он сделал в Костромской области и назвал его "Яркий миг".

© Фото : Антон Бабичев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
12 из 12
 
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