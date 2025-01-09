https://ria.ru/20250109/konflikt-1993025395.html

Трамп сможет быстро разрешить украинский конфликт, заявил Маск

Трамп сможет быстро разрешить украинский конфликт, заявил Маск - РИА Новости, 09.01.2025

Трамп сможет быстро разрешить украинский конфликт, заявил Маск

Урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США, считает американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T22:51:00+03:00

2025-01-09T22:51:00+03:00

2025-01-09T22:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США, считает американский предприниматель Илон Маск. "Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов", - заявил он во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель в социальной сети Х.Маск выразил уверенность в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет разрешить украинский конфликт "довольно быстро", однако отказался комментировать в разговоре с Вайдель, как именно будущий глава государства намерен это сделать. Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250109/tramp-1993018703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, илон маск, нато, вооруженные силы украины