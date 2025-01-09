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Трамп сможет быстро разрешить украинский конфликт, заявил Маск - РИА Новости, 09.01.2025
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22:51 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/konflikt-1993025395.html
Трамп сможет быстро разрешить украинский конфликт, заявил Маск
Трамп сможет быстро разрешить украинский конфликт, заявил Маск - РИА Новости, 09.01.2025
Трамп сможет быстро разрешить украинский конфликт, заявил Маск
Урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США, считает американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:51:00+03:00
2025-01-09T22:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США, считает американский предприниматель Илон Маск. &quot;Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов&quot;, - заявил он во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии &quot;Альтернатива для Германии&quot; (АдГ) Алисой Вайдель в социальной сети Х.Маск выразил уверенность в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет разрешить украинский конфликт "довольно быстро", однако отказался комментировать в разговоре с Вайдель, как именно будущий глава государства намерен это сделать. Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250109/tramp-1993018703.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, илон маск, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Илон Маск, НАТО, Вооруженные силы Украины
Трамп сможет быстро разрешить украинский конфликт, заявил Маск

Маск: решение конфликта на Украине возможно при сильном лидерстве внутри США

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США, считает американский предприниматель Илон Маск.
«

"Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов", - заявил он во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель в социальной сети Х.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
FT: команда Трампа пересматривает подход к Украине
Вчера, 21:08
Маск выразил уверенность в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет разрешить украинский конфликт "довольно быстро", однако отказался комментировать в разговоре с Вайдель, как именно будущий глава государства намерен это сделать.
Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Кандидат в президенты Белоруссии не верит словам Трампа о мире на Украине
Вчера, 20:11
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинИлон МаскНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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