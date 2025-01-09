https://ria.ru/20250109/knr-1992884141.html

WSJ: Си Цзиньпина возмутила критика в адрес Китая

WSJ: Си Цзиньпина возмутила критика в адрес Китая - РИА Новости, 09.01.2025

WSJ: Си Цзиньпина возмутила критика в адрес Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин якобы пришел в ярость после того, как известный китайский экономист во время выступления в США выразил сомнения по поводу действий... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:12:00+03:00

2025-01-09T09:12:00+03:00

2025-01-09T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин якобы пришел в ярость после того, как известный китайский экономист во время выступления в США выразил сомнения по поводу действий Пекина в сфере экономики, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.Как сообщает издание, речь идет о главном экономисте китайской государственной компании SDIC Securities Гао Шаньвэне, который, как утверждает Wall Street Journal, часто консультировал правительство КНР по вопросам экономической и финансовой политики. "На форуме в Вашингтоне в прошлом месяце известный китайский экономист выразил сомнения относительно экономического управления Пекина... Когда Си Цзиньпин узнал об этом, он был в ярости", - пишет издание. По данным источников издания, лидер КНР якобы был особенно разгневан, когда узнал, что Гао Шаньвэнь усомнился в способности Пекина предпринять необходимые шаги для стимулирования роста экономики, и распорядился начать расследование в отношении экономиста. Wall Street Journal утверждает со ссылкой на источники, что экономисту якобы запретили выступать публично на неопределенный срок. Как пишет Wall Street Journal, SDIC Securities не ответила на вопросы издания.

https://ria.ru/20241227/kitay-1991578832.html

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китай, пекин, сша, си цзиньпин, в мире