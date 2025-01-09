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Умер актер Анатолий Хропов - РИА Новости, 09.01.2025
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Культура
 
18:26 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/khropov-1992997569.html
Умер актер Анатолий Хропов
Умер актер Анатолий Хропов - РИА Новости, 09.01.2025
Умер актер Анатолий Хропов
Артист Анатолий Хропов, известный по сериалам "Папины дочки" и "Улицы разбитых фонарей", умер в Санкт-Петербурге, сообщила театральная мастерская "АСБ". РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:26:00+03:00
2025-01-09T18:26:00+03:00
культура
санкт-петербург
анатолий хропов
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Артист Анатолий Хропов, известный по сериалам "Папины дочки" и "Улицы разбитых фонарей", умер в Санкт-Петербурге, сообщила театральная мастерская "АСБ". "Печальная новость. В ночь с 5 на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов. Прощание пройдет в субботу 11 января в городском крематории, средний зал в 12.50", – сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте". Хропов родился 30 сентября 1964 года. Снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, в числе которых "Папины дочки", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" и "Морские дьяволы". Также работал в нескольких театрах, в том числе в Театре комедии имени Акимова.
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санкт-петербург, анатолий хропов, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Анатолий Хропов, Новости культуры
Умер актер Анатолий Хропов

В Петербурге умер актер Анатолий Хропов, известный по сериалу "Папины дочки"

© Триикс медиа (2018)Кадр из сериала "Один", Анатолий Хропов
Кадр из сериала Один, Анатолий Хропов - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Триикс медиа (2018)
Кадр из сериала "Один", Анатолий Хропов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Артист Анатолий Хропов, известный по сериалам "Папины дочки" и "Улицы разбитых фонарей", умер в Санкт-Петербурге, сообщила театральная мастерская "АСБ".
«
"Печальная новость. В ночь с 5 на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов. Прощание пройдет в субботу 11 января в городском крематории, средний зал в 12.50", – сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
Хропов родился 30 сентября 1964 года. Снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, в числе которых "Папины дочки", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" и "Морские дьяволы". Также работал в нескольких театрах, в том числе в Театре комедии имени Акимова.
 
КультураСанкт-ПетербургАнатолий ХроповНовости культуры
 
 
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