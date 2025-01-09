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Умер актер Анатолий Хропов

Умер актер Анатолий Хропов - РИА Новости, 09.01.2025

Умер актер Анатолий Хропов

Артист Анатолий Хропов, известный по сериалам "Папины дочки" и "Улицы разбитых фонарей", умер в Санкт-Петербурге, сообщила театральная мастерская "АСБ". РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:26:00+03:00

2025-01-09T18:26:00+03:00

2025-01-09T18:26:00+03:00

культура

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Артист Анатолий Хропов, известный по сериалам "Папины дочки" и "Улицы разбитых фонарей", умер в Санкт-Петербурге, сообщила театральная мастерская "АСБ". "Печальная новость. В ночь с 5 на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов. Прощание пройдет в субботу 11 января в городском крематории, средний зал в 12.50", – сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте". Хропов родился 30 сентября 1964 года. Снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, в числе которых "Папины дочки", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" и "Морские дьяволы". Также работал в нескольких театрах, в том числе в Театре комедии имени Акимова.

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, анатолий хропов, новости культуры