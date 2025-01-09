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Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества - РИА Новости, 09.01.2025
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17:14 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kadyrov-1992981113.html
Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества
Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества - РИА Новости, 09.01.2025
Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества и несгибаемой силы духа, соответствующее высказывание он сделал, отмечая дату... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:14:00+03:00
2025-01-09T17:14:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества и несгибаемой силы духа, соответствующее высказывание он сделал, отмечая дату восстановления государственности республики. День восстановления государственности в Чечне отмечается ежегодно 9 января. В этот день в 1957 году был издан указ президиума Верховного Совета РСФСР "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области". Памятная дата была установлена указом главы Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в 2010 году. Чечено-Ингушская автономия была упразднена после сталинской депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. "Сегодня одна из важнейших дат в истории нашего народа — День восстановления чеченской государственности. Он стал завершением долгих лет скитаний и открыл путь к возвращению чеченцев на родную землю. Тринадцать долгих лет в суровых условиях Казахстана и Средней Азии стали страшным испытанием для нашего народа. Тысячи жизней были унесены холодом, голодом и болезнями. Но даже в условиях разлуки с домом они с невероятным упорством обустраивали свою жизнь, сохранив при этом свою честь. Эти годы страданий — следствие бездоказательных, надуманных обвинений в сотрудничестве с врагом, выдвинутых в годы Великой Отечественной войны. Справедливость восторжествовала 9 января 1957 года. Принятое Никитой Хрущёвым решение о восстановлении Чечено-Ингушской АССР дало чеченскому народу право вернуться на родину. История чеченского народа — летопись мужества и несгибаемой силы духа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава республики добавил, что сквозь трагедии и утраты народ сумел сохранить самое ценное - религию, культуру, язык и традиции, а также передать новому поколению любовь к своей земле, стремление к справедливости, свободе.
https://ria.ru/20250101/kadyrov-1992232575.html
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общество, рсфср, казахстан, средняя азия, рамзан кадыров, никита хрущев, россия, чеченская республика (чечня)
Общество, РСФСР, Казахстан, Средняя Азия, Рамзан Кадыров, Никита Хрущев, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества

Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества и несгибаемости духа

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества и несгибаемой силы духа, соответствующее высказывание он сделал, отмечая дату восстановления государственности республики.
День восстановления государственности в Чечне отмечается ежегодно 9 января. В этот день в 1957 году был издан указ президиума Верховного Совета РСФСР "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области". Памятная дата была установлена указом главы Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в 2010 году.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Кадыров рассказал, чему будет посвящен 2025 год
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Чечено-Ингушская автономия была упразднена после сталинской депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.
"Сегодня одна из важнейших дат в истории нашего народа — День восстановления чеченской государственности. Он стал завершением долгих лет скитаний и открыл путь к возвращению чеченцев на родную землю. Тринадцать долгих лет в суровых условиях Казахстана и Средней Азии стали страшным испытанием для нашего народа. Тысячи жизней были унесены холодом, голодом и болезнями. Но даже в условиях разлуки с домом они с невероятным упорством обустраивали свою жизнь, сохранив при этом свою честь. Эти годы страданий — следствие бездоказательных, надуманных обвинений в сотрудничестве с врагом, выдвинутых в годы Великой Отечественной войны. Справедливость восторжествовала 9 января 1957 года. Принятое Никитой Хрущёвым решение о восстановлении Чечено-Ингушской АССР дало чеченскому народу право вернуться на родину. История чеченского народа — летопись мужества и несгибаемой силы духа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики добавил, что сквозь трагедии и утраты народ сумел сохранить самое ценное - религию, культуру, язык и традиции, а также передать новому поколению любовь к своей земле, стремление к справедливости, свободе.
Грозный - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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1 января, 14:05
 
ОбществоРСФСРКазахстанСредняя АзияРамзан КадыровНикита ХрущевРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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