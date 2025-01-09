Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества
Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества и несгибаемости духа
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества и несгибаемой силы духа, соответствующее высказывание он сделал, отмечая дату восстановления государственности республики.
День восстановления государственности в Чечне отмечается ежегодно 9 января. В этот день в 1957 году был издан указ президиума Верховного Совета РСФСР "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области". Памятная дата была установлена указом главы Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в 2010 году.
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Чечено-Ингушская автономия была упразднена после сталинской депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.
"Сегодня одна из важнейших дат в истории нашего народа — День восстановления чеченской государственности. Он стал завершением долгих лет скитаний и открыл путь к возвращению чеченцев на родную землю. Тринадцать долгих лет в суровых условиях Казахстана и Средней Азии стали страшным испытанием для нашего народа. Тысячи жизней были унесены холодом, голодом и болезнями. Но даже в условиях разлуки с домом они с невероятным упорством обустраивали свою жизнь, сохранив при этом свою честь. Эти годы страданий — следствие бездоказательных, надуманных обвинений в сотрудничестве с врагом, выдвинутых в годы Великой Отечественной войны. Справедливость восторжествовала 9 января 1957 года. Принятое Никитой Хрущёвым решение о восстановлении Чечено-Ингушской АССР дало чеченскому народу право вернуться на родину. История чеченского народа — летопись мужества и несгибаемой силы духа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики добавил, что сквозь трагедии и утраты народ сумел сохранить самое ценное - религию, культуру, язык и традиции, а также передать новому поколению любовь к своей земле, стремление к справедливости, свободе.
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