https://ria.ru/20250109/kadyrov-1992981113.html

Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества

Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества - РИА Новости, 09.01.2025

Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества и несгибаемой силы духа, соответствующее высказывание он сделал, отмечая дату... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:14:00+03:00

2025-01-09T17:14:00+03:00

2025-01-09T17:14:00+03:00

общество

рсфср

казахстан

средняя азия

рамзан кадыров

никита хрущев

россия

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/10/1562761016_0:82:2433:1451_1920x0_80_0_0_908dc03ab0ac01e2ecfd05a2820989f3.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества и несгибаемой силы духа, соответствующее высказывание он сделал, отмечая дату восстановления государственности республики. День восстановления государственности в Чечне отмечается ежегодно 9 января. В этот день в 1957 году был издан указ президиума Верховного Совета РСФСР "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области". Памятная дата была установлена указом главы Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в 2010 году. Чечено-Ингушская автономия была упразднена после сталинской депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. "Сегодня одна из важнейших дат в истории нашего народа — День восстановления чеченской государственности. Он стал завершением долгих лет скитаний и открыл путь к возвращению чеченцев на родную землю. Тринадцать долгих лет в суровых условиях Казахстана и Средней Азии стали страшным испытанием для нашего народа. Тысячи жизней были унесены холодом, голодом и болезнями. Но даже в условиях разлуки с домом они с невероятным упорством обустраивали свою жизнь, сохранив при этом свою честь. Эти годы страданий — следствие бездоказательных, надуманных обвинений в сотрудничестве с врагом, выдвинутых в годы Великой Отечественной войны. Справедливость восторжествовала 9 января 1957 года. Принятое Никитой Хрущёвым решение о восстановлении Чечено-Ингушской АССР дало чеченскому народу право вернуться на родину. История чеченского народа — летопись мужества и несгибаемой силы духа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава республики добавил, что сквозь трагедии и утраты народ сумел сохранить самое ценное - религию, культуру, язык и традиции, а также передать новому поколению любовь к своей земле, стремление к справедливости, свободе.

https://ria.ru/20250101/kadyrov-1992232575.html

https://ria.ru/20250101/kadyrov-1992230442.html

рсфср

казахстан

средняя азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рсфср, казахстан, средняя азия, рамзан кадыров, никита хрущев, россия, чеченская республика (чечня)