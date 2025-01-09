https://ria.ru/20250109/itogi-1992903850.html

Ожидания — 2025 в военной сфере: успехи в СВО и переговоры по Украине

Ожидания — 2025 в военной сфере: успехи в СВО и переговоры по Украине - РИА Новости, 09.01.2025

Ожидания — 2025 в военной сфере: успехи в СВО и переговоры по Украине

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине – в числе главных ожиданий 2025 года, процесс может быть запущен вскоре после инаугурации нового... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:16:00+03:00

2025-01-09T11:16:00+03:00

2025-01-09T11:22:00+03:00

итоги года

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нато

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине – в числе главных ожиданий 2025 года, процесс может быть запущен вскоре после инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Пока же есть все основания предполагать, что продвижение российских войск на фронте сохранится. Также в Вооруженных силах РФ продолжится разработка и совершенствование вооружения и военной техники, будет обновляться тактика ее применения на поле боя, способов ведения боевых действий. НА ПУТИ К ПЕРЕГОВОРАМ Тема урегулирования украинского кризиса затрагивается многими лидерами и политиками в мире. В частности, с инициативой выступить в качестве посредников выступили премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Однако украинская сторона неоднократно заявляла, что не нуждается в помощи Будапешта и Братиславы. При этом большинство экспертов считают, что реальные переговоры могут проходить только между Россией и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по вопросу урегулирования на Украине. В Москве, по словам Лаврова, надеются, что в Белом доме, включая будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, вникнут в первопричины конфликта. Если переговоры начнутся, боевые действия вряд ли будут остановлены до их успешного завершения. Об этом можно судить, в частности, по заявлениям президента РФ Владимира Путина и Лаврова. ПРОДОЛЖИМ ОСВОБОЖДАТЬ Ожидается, что части и соединения объединенной группировки войск ВС РФ будут и дальше продвигаться по всей линии боевого соприкосновения, сохранится или даже увеличится темп освобождения территории от присутствия украинских войск. В армии и на флоте, как отмечал глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, имеется четкое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон вооружений западного производства. С начала СВО уже свыше 200 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ. Только в 2024 году освобождены более 4,5 тысячи квадратных километров. Скорость продвижения российской армии сейчас составляет порядка 30 квадратных километров за сутки. В первые дни нового года в ходе боев были освобождены несколько населенных пунктов, в том числе Курахово – город в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Овладение Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. ЗАДАЧИ НА НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ Министр обороны РФ Андрей Белоусов в конце 2024 года на расширенном заседании коллегии военного ведомства обозначил основные задачи. Так, ВС РФ должны быть в полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Белоусов также отмечал важность развития сквозных технологий, таких как искусственный интеллект и обработка больших данных, робототехника, высокоскоростная защищенная передача данных, межмашинное взаимодействие, квантовые вычисления и коммуникации. Эти технологии, по словам министра, кардинальным образом меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом. Что касается возможностей экономики, то уровень расходов на национальную оборону достиг показателя в 6,3% ВВП, 32,5% федерального бюджета. Также Белоусов предложил в соответствии с поручением Путина сформировать Войска беспилотных систем. На начальном этапе спецоперации ощущалась нехватка беспилотников, сейчас в войска ежедневно поступает несколько тысяч дронов. Но нужно все равно больше, и более качественных. Чтобы полностью закрыть потребности Вооруженных сил в беспилотных системах, необходимо последовательно наращивать их производство, повышать тактико-технические характеристики, модернизировать с учетом боевого опыта. БОЕВОЙ СОСТАВ И РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В морских Стратегических ядерных силах РФ завершаются государственные испытания новой атомной подлодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский". В стадии строительства находятся еще два "Борея", которые до 2028 года будут включены в боевой состав ВМФ. Основным мероприятием подготовки ВС РФ станет совместное стратегическое учение с вооруженными силами Белоруссии "Запад-2025". Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны. В ВМФ созданы речная флотилия и два соединения. В его состав приняты 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли – носители высокоточного оружия большой дальности. Кроме того, Белоусов сформулировал задачу обеспечить укомплектованность объединенной группировки войск на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение боевых задач. В этих целях совместно с регионами продолжается системная работа по комплектованию ВС РФ. В прошлом году по контракту было набрано свыше 427 тысяч военнослужащих. По словам Белоусова, необходимо внедрять в боевую подготовку новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность в спецоперации, а также синхронизировать подготовку войск с поставками новейших средств вооруженной борьбы. Особое внимание, как считает министр, требуется уделять обеспеченности полков резерва инструкторским составом, вооружением, техникой и боеприпасами. ПРАЗДНОВАНИЕ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ Девятого мая будет отмечаться 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на празднование в Москву приглашены лидеры многих стран, ожидается ряд полноформатных визитов. По его словам, некоторые страны уже заявили о готовности направить своих руководителей. Парады Победы традиционно пройдут в Москве и в других городах федерального значения, в столицах флотов, военных округов, а также в городах воинской и трудовой доблести. Российская национальная библиотека (РНБ) объявила о старте историко-просветительского цифрового проекта. На протяжении всего 2025 года каждую неделю на странице проекта будут публиковаться материалы из фондов РНБ, посвященные ключевым событиям 1945 года и темам, которые волновали каждого. Среди документов, более 1000 которых оцифровано, плакаты, карты, открытки и фотографии, листовки и книги. Электронное досье "Победа-80" предлагает читателям узнать, как восстанавливалась страна, стать свидетелями Дня Победы 9 мая, победы над Японией 3 сентября, увидеть возвращение первых демобилизованных солдат и встретить первый мирный 1946 год. ПОМОЩЬ ЗАПАДА КИЕВУ ПРОДОЛЖИТСЯ Военно-политические аналитики склоняются к тому, что Трамп, вступив в должность, может сократить помощь Украине, переложив основное финансовое бремя на страны ЕС, которые не могут отказаться от своих обязательств. На сегодня поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды – около 170 миллиардов. С февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов. Продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, обучение прошли свыше 165 тысяч человек. Оснований утверждать, что политика всеобъемлющей помощи Западом Киеву прекратится, пока нет.

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итоги года, россия, украина, сша, дональд трамп, андрей белоусов, нато, евросоюз, с-500 (зенитный ракетный комплекс), сергей лавров