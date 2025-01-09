Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП
Forbes: госдолг Украины по итогам 2024 года достиг $165,1 млрд или 92% ВВП
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes.
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"Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов – ред.). Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%... Это совокупный государственный долг, который, кроме прямой задолженности Украины, также включает долги, гарантированные государством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии журнала Forbes.
Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов.
Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому, прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году до 95,6% ВВП, а в 2025 более 106% ВВП.