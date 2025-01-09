https://ria.ru/20250109/gosdolg-1993011850.html

Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП

Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП - РИА Новости, 09.01.2025

Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП

Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:58:00+03:00

2025-01-09T19:58:00+03:00

2025-01-09T19:58:00+03:00

украина

мвф

forbes

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes. "Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов – ред.). Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%... Это совокупный государственный долг, который, кроме прямой задолженности Украины, также включает долги, гарантированные государством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии журнала Forbes. Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому, прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году до 95,6% ВВП, а в 2025 более 106% ВВП.

https://ria.ru/20250107/ukraina-1992733711.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, мвф, forbes, в мире