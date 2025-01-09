Рейтинг@Mail.ru
Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/gosdolg-1993011850.html
Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП
Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП - РИА Новости, 09.01.2025
Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП
Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:58:00+03:00
2025-01-09T19:58:00+03:00
украина
мвф
forbes
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes. "Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов – ред.). Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%... Это совокупный государственный долг, который, кроме прямой задолженности Украины, также включает долги, гарантированные государством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии журнала Forbes. Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому, прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году до 95,6% ВВП, а в 2025 более 106% ВВП.
https://ria.ru/20250107/ukraina-1992733711.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, мвф, forbes, в мире
Украина, МВФ, Forbes, В мире
Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП

Forbes: госдолг Украины по итогам 2024 года достиг $165,1 млрд или 92% ВВП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes.
«
"Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов – ред.). Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%... Это совокупный государственный долг, который, кроме прямой задолженности Украины, также включает долги, гарантированные государством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии журнала Forbes.
Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов.
Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому, прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году до 95,6% ВВП, а в 2025 более 106% ВВП.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию, заявил Сийярто
7 января, 13:06
 
УкраинаМВФForbesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала