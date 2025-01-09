https://ria.ru/20250109/ege-2025--1992959303.html

Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления об участии в ЕГЭ

Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления об участии в ЕГЭ - РИА Новости, 09.01.2025

Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления об участии в ЕГЭ

Рособрнадзор напомнил, что заявление об участии в Едином государственном экзамене 2025 года необходимо подать до 1 февраля включительно. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:45:00+03:00

2025-01-09T15:45:00+03:00

2025-01-09T17:03:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рособрнадзор напомнил, что заявление об участии в Едином государственном экзамене 2025 года необходимо подать до 1 февраля включительно. "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление об участии в ЕГЭ 2025 года необходимо подать до 1 февраля включительно", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что выпускники текущего года подают заявление в свою школу, а экстерны – в школу, имеющую государственную аккредитацию по образовательным программам среднего общего образования, по их выбору. Выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, утвержденные региональным органом управления образованием. Заявления подаются лично участниками аттестации на основании документа, удостоверяющего личность, или родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании удостоверяющего личность документа и доверенности. ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).

https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html

https://ria.ru/20241207/kravtsov-1987852328.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование