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Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления об участии в ЕГЭ - РИА Новости, 09.01.2025
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15:45 09.01.2025 (обновлено: 17:03 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/ege-2025--1992959303.html
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления об участии в ЕГЭ
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления об участии в ЕГЭ - РИА Новости, 09.01.2025
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления об участии в ЕГЭ
Рособрнадзор напомнил, что заявление об участии в Едином государственном экзамене 2025 года необходимо подать до 1 февраля включительно. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:45:00+03:00
2025-01-09T17:03:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рособрнадзор напомнил, что заявление об участии в Едином государственном экзамене 2025 года необходимо подать до 1 февраля включительно. "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление об участии в ЕГЭ 2025 года необходимо подать до 1 февраля включительно", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что выпускники текущего года подают заявление в свою школу, а экстерны – в школу, имеющую государственную аккредитацию по образовательным программам среднего общего образования, по их выбору. Выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, утвержденные региональным органом управления образованием. Заявления подаются лично участниками аттестации на основании документа, удостоверяющего личность, или родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании удостоверяющего личность документа и доверенности. ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).
https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления об участии в ЕГЭ

Рособрнадзор напомнил, что заявление об участии в ЕГЭ нужно подать до 1 февраля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рособрнадзор напомнил, что заявление об участии в Едином государственном экзамене 2025 года необходимо подать до 1 февраля включительно.
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление об участии в ЕГЭ 2025 года необходимо подать до 1 февраля включительно", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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Там также уточнили, что выпускники текущего года подают заявление в свою школу, а экстерны – в школу, имеющую государственную аккредитацию по образовательным программам среднего общего образования, по их выбору. Выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, утвержденные региональным органом управления образованием.
Заявления подаются лично участниками аттестации на основании документа, удостоверяющего личность, или родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании удостоверяющего личность документа и доверенности.
ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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