Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/dvurechnoe-1992878796.html
ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко
ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 09.01.2025
ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко
Российские войска продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T07:07:00+03:00
2025-01-09T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg
ЛУГАНСК, 9 января - РИА Новости. Российские войска продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить свои позиции непосредственно в населенном пункте Двуречная. Южнее данного населенного пункта расширен плацдарм на участке шириной до пяти километров. На некоторых участках ВС РФ вклинились в оборону противника на глубину до полутора километров", - рассказал он. Марочко уточнил, что российские силы заняли несколько украинских опорных пунктов в направлении населенного пункта Западное и взяли под огневой контроль украинский блокпост восточнее Западного. "В результате комбинированного удара с направления населенного пункта Масютовка по направлению населенного пункта Западное были заняты несколько опорных пунктов ВФУ (вооруженных формирования Украины - ред.)... На данный момент идет планомерная боевая работа и зачистка лесных участков, расположенных восточнее Западного", - уточнил Марочко.
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992870747.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ea7e0a833de00381532681b52cde16dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко

Марочко: ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 9 января - РИА Новости. Российские войска продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить свои позиции непосредственно в населенном пункте Двуречная. Южнее данного населенного пункта расширен плацдарм на участке шириной до пяти километров. На некоторых участках ВС РФ вклинились в оборону противника на глубину до полутора километров", - рассказал он.
Марочко уточнил, что российские силы заняли несколько украинских опорных пунктов в направлении населенного пункта Западное и взяли под огневой контроль украинский блокпост восточнее Западного.
"В результате комбинированного удара с направления населенного пункта Масютовка по направлению населенного пункта Западное были заняты несколько опорных пунктов ВФУ (вооруженных формирования Украины - ред.)... На данный момент идет планомерная боевая работа и зачистка лесных участков, расположенных восточнее Западного", - уточнил Марочко.
Российские бойцы 51-й армии уничтожили опорник ВСУ в многоэтажке в Курахово - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Боец ВС России рассказал о зачистке от ВСУ многоэтажек в Курахово
03:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала