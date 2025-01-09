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ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко
ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 09.01.2025
ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко
Российские войска продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T07:07:00+03:00
2025-01-09T07:07:00+03:00
2025-01-09T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 9 января - РИА Новости. Российские войска продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить свои позиции непосредственно в населенном пункте Двуречная. Южнее данного населенного пункта расширен плацдарм на участке шириной до пяти километров. На некоторых участках ВС РФ вклинились в оборону противника на глубину до полутора километров", - рассказал он. Марочко уточнил, что российские силы заняли несколько украинских опорных пунктов в направлении населенного пункта Западное и взяли под огневой контроль украинский блокпост восточнее Западного. "В результате комбинированного удара с направления населенного пункта Масютовка по направлению населенного пункта Западное были заняты несколько опорных пунктов ВФУ (вооруженных формирования Украины - ред.)... На данный момент идет планомерная боевая работа и зачистка лесных участков, расположенных восточнее Западного", - уточнил Марочко.
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко
Марочко: ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении