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Биография Джозефа Ауна

Биография Джозефа Ауна - РИА Новости, 09.01.2025

Биография Джозефа Ауна

Президент Ливана Джозеф Аун родился 10 января 1964 года в Син-эль-Филе, восточном пригороде Бейрута. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:48:00+03:00

2025-01-09T17:48:00+03:00

2025-01-09T17:48:00+03:00

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Президент Ливана Джозеф Аун родился 10 января 1964 года в Син-эль-Филе, восточном пригороде Бейрута.Получил степень бакалавра в области политологии и международных отношений в Ливано-американском университете. Имеет также степень бакалавра военных наук. В 1988 и 1995 годах прошел обучение на военных курсах в США, в 2008-2009 годах принял участие в международной программе по борьбе с терроризмом в США. Кроме того, прошел дополнительную подготовку в Сирии. Владеет английским и французским языками.В 1983 году поступил на армейскую службу, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. В 2013 году ему было присвоено звание бригадного генерала.В марте 2017 году Джозеф Аун был назначен командующим Ливанскими вооруженными силами.На посту командующего Аун внес большой вклад в модернизацию и улучшение боеспособности вооруженных сил. Под его руководством Ливанская армия активно участвовала в борьбе против экстремистских группировок, стабилизировала ситуацию на границах и работала над поддержанием внутреннего порядка.Под руководством Джозефа Ауна была проведена операция по вытеснению боевиков террористического "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) на востоке Ливана вдоль границы с Сирией. По данным Ливанской армии, в ходе операции, которая длилась менее двух недель, было убито более 150 джихадистов. Аун тогда заявил, что военные одержали "решительную победу над терроризмом".Джозеф Аун также сумел сохранить целостность армии на фоне экономического и финансового кризиса в стране, который привел к краху банковского сектора и девальвации местной валюты.Во время боевых действий между Израилем и Хезболлой, которые вспыхнули в октябре 2023 года, Ливанские вооруженные силы сохраняли нейтральную позицию.Джозеф Аун сыграл ключевую роль в укреплении 60-дневного прекращения огня в Ливане, достигнутого при посредничестве Вашингтона и Парижа в ноябре 2024 года.9 января 2025 года парламент Ливана большинством голосов избрал Джозефа Ауна на пост президента страны. За кандидатуру Джозефа Ауна проголодали 99 парламентариев из 128. После голосования депутатов избранный президент Ливана Джозеф Аун принял присягу перед парламентариями.

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