https://ria.ru/20250109/parlament-1992962602.html

Новым президентом Ливана стал Джозеф Аун

Новым президентом Ливана стал Джозеф Аун - РИА Новости, 09.01.2025

Новым президентом Ливана стал Джозеф Аун

Парламент Ливана большинством голосов избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны, свидетельствует результат подсчета голосов после... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:54:00+03:00

2025-01-09T15:54:00+03:00

2025-01-09T15:56:00+03:00

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ливан

джозеф аун

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БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Парламент Ливана большинством голосов избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны, свидетельствует результат подсчета голосов после второго тура голосования.Джозеф Аун набрал больше необходимых 86 голосов. За кандидатуру командующего армией проголосовали 99 парламентариев из 128. Один из депутатов, испортив бюллетень вписал туда имя американского политика Берни Сандерса.Перед парламентом выстроен почетный караул и расстелена красная дорожка. Ожидается прибытие Ауна с семьей, передает корреспондент РИА Новости.В первом туре голосований Аун набрал 71 голос.Президентский вакуум продолжался в Ливане с октября 2022 года после окончания президентского срока Мишеля Ауна. Процесс выборов президента в Ливане регулируется Конституцией и особенностями политической системы страны, которая основана на конфессиональном распределении власти. Президент Ливана избирается парламентом, состоящим из 128 депутатов, сроком на шесть лет и не может быть переизбран на второй последовательный срок. Конституция Ливана требует, чтобы президентом страны был христианин-маронит. Для избрания президента в первом туре необходимо набрать две трети голосов депутатов, а в последующих турах - абсолютное большинство.Джозеф Аун с марта 2017 года занимает должность командующего Ливанской армией. Родился в 1964 году в районе Седдик на севере Ливана. Аун получил военное образование в Ливанской военной академии и позже прошел различные курсы и тренировки за пределами страны, в том числе в США и Франции.В течение своей карьеры он занимал несколько ключевых постов в ливанских вооруженных силах, включая командование бригадами и участие в стратегии борьбы с терроризмом на территории страны. На посту командующего Аун внес большой вклад в модернизацию и улучшение боеспособности вооруженных сил.Под его руководством Ливанская армия активно участвовала в борьбе против экстремистских группировок, стабилизировала ситуацию на границах и работала над поддержанием внутреннего порядка.

https://ria.ru/20250102/livan-1992348830.html

https://ria.ru/20241227/asad-1991736344.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, джозеф аун