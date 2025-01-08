https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992828202.html

Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ

Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2025

Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ

Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:43:00+03:00

2025-01-08T16:43:00+03:00

2025-01-08T17:19:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру, сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники."В окружении Зеленского говорят "Телеграфу", что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу", — указано в материале.При этом, как отмечают собеседники издания, Зеленский будет баллотироваться, только если Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Как пишет издание, он даже получил предложение от главы офиса Зеленского Андрея Ермака: в случае невыдвижения своей кандидатуры и участия в выборах на стороне Зеленского экс-главком сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте. По информации "Телеграфа", Залужный еще не принял окончательного решения.В декабре 2024 года украинское издание "Страна" — также со ссылкой на источники — сообщало, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного баллотироваться в случае проведения выборов, а если и участвовать, то только во главе списка партии "Слуга народа".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992824233.html

https://ria.ru/20250108/vystrel-1992826494.html

https://ria.ru/20250108/ssha-1992806759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский