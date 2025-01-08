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Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2025
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16:43 08.01.2025 (обновлено: 17:19 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992828202.html
Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ
Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2025
Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ
Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:43:00+03:00
2025-01-08T17:19:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру, сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники.&quot;В окружении Зеленского говорят &quot;Телеграфу&quot;, что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу&quot;, — указано в материале.При этом, как отмечают собеседники издания, Зеленский будет баллотироваться, только если Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Как пишет издание, он даже получил предложение от главы офиса Зеленского Андрея Ермака: в случае невыдвижения своей кандидатуры и участия в выборах на стороне Зеленского экс-главком сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте. По информации "Телеграфа", Залужный еще не принял окончательного решения.В декабре 2024 года украинское издание "Страна" — также со ссылкой на источники — сообщало, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного баллотироваться в случае проведения выборов, а если и участвовать, то только во главе списка партии "Слуга народа".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992824233.html
https://ria.ru/20250108/vystrel-1992826494.html
https://ria.ru/20250108/ssha-1992806759.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ

"Телеграф": Зеленский решил баллотироваться на второй срок

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру, сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники.
«

"В окружении Зеленского говорят "Телеграфу", что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу", — указано в материале.

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При этом, как отмечают собеседники издания, Зеленский будет баллотироваться, только если Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Как пишет издание, он даже получил предложение от главы офиса Зеленского Андрея Ермака: в случае невыдвижения своей кандидатуры и участия в выборах на стороне Зеленского экс-главком сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте. По информации "Телеграфа", Залужный еще не принял окончательного решения.
В декабре 2024 года украинское издание "Страна" — также со ссылкой на источники — сообщало, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного баллотироваться в случае проведения выборов, а если и участвовать, то только во главе списка партии "Слуга народа".
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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