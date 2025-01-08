https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992824233.html

"Народ тебя ненавидит". На Западе накинулись на Зеленского из-за ЕС

"Народ тебя ненавидит". На Западе накинулись на Зеленского из-за ЕС - РИА Новости, 08.01.2025

"Народ тебя ненавидит". На Западе накинулись на Зеленского из-за ЕС

Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за публикацию о надежде на вступление Украины в ЕС. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:58:00+03:00

2025-01-08T15:58:00+03:00

2025-01-08T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

евросоюз

кайя каллас

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за публикацию о надежде на вступление Украины в ЕС."Без лития и месторождений Украина будет просто еще одним бременем для ЕС", — оценил @DrewAndrew___."Евросоюзу не нужно еще больше преступников. И нацистов", — написал @Horche191327."Я помню, как ЕС говорил, что сначала ты должен победить", — напомнил @SuperMAGA17."Зеленский – гениальный волшебник. После 20 января он выиграет войну без денег. Да, ребята. Это определенно возможно, как во сне", — пошутил @Hani_Iskander."Ты можешь остановить эту войну. Не отправляй своих людей умирать. Твой народ ненавидит тебя. Не будь рабом Байдена", — призвал @ugurkutu.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в декабре прошлого года заявляла, что организация с января 2025 года будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц. В ноябре она также говорила о необходимости единства среди стран-участниц в вопросе поддержки Киева и о том, что это напрямую связано с перспективами вступления Украины в союз.

https://ria.ru/20250108/bouz-1992802557.html

https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html

https://ria.ru/20250108/poterya-1992785621.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, кайя каллас