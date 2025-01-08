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"Народ тебя ненавидит". На Западе накинулись на Зеленского из-за ЕС - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992824233.html
"Народ тебя ненавидит". На Западе накинулись на Зеленского из-за ЕС
"Народ тебя ненавидит". На Западе накинулись на Зеленского из-за ЕС - РИА Новости, 08.01.2025
"Народ тебя ненавидит". На Западе накинулись на Зеленского из-за ЕС
Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за публикацию о надежде на вступление Украины в ЕС. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:58:00+03:00
2025-01-08T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
евросоюз
кайя каллас
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за публикацию о надежде на вступление Украины в ЕС."Без лития и месторождений Украина будет просто еще одним бременем для ЕС", — оценил @DrewAndrew___."Евросоюзу не нужно еще больше преступников. И нацистов", — написал @Horche191327."Я помню, как ЕС говорил, что сначала ты должен победить", — напомнил @SuperMAGA17."Зеленский – гениальный волшебник. После 20 января он выиграет войну без денег. Да, ребята. Это определенно возможно, как во сне", — пошутил @Hani_Iskander."Ты можешь остановить эту войну. Не отправляй своих людей умирать. Твой народ ненавидит тебя. Не будь рабом Байдена", — призвал @ugurkutu.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в декабре прошлого года заявляла, что организация с января 2025 года будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц. В ноябре она также говорила о необходимости единства среди стран-участниц в вопросе поддержки Киева и о том, что это напрямую связано с перспективами вступления Украины в союз.
https://ria.ru/20250108/bouz-1992802557.html
https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, кайя каллас
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Кайя Каллас

"Народ тебя ненавидит". На Западе накинулись на Зеленского из-за ЕС

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за публикацию о надежде на вступление Украины в ЕС.
"Без лития и месторождений Украина будет просто еще одним бременем для ЕС", — оценил @DrewAndrew___.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте
12:20
"Евросоюзу не нужно еще больше преступников. И нацистов", — написал @Horche191327.
"Я помню, как ЕС говорил, что сначала ты должен победить", — напомнил @SuperMAGA17.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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09:19
"Зеленский – гениальный волшебник. После 20 января он выиграет войну без денег. Да, ребята. Это определенно возможно, как во сне", — пошутил @Hani_Iskander.
"Ты можешь остановить эту войну. Не отправляй своих людей умирать. Твой народ ненавидит тебя. Не будь рабом Байдена", — призвал @ugurkutu.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в декабре прошлого года заявляла, что организация с января 2025 года будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц. В ноябре она также говорила о необходимости единства среди стран-участниц в вопросе поддержки Киева и о том, что это напрямую связано с перспективами вступления Украины в союз.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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06:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзКайя Каллас
 
 
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