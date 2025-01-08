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В США одним словом описали Зеленского после его заявления о Путине
В США одним словом описали Зеленского после его заявления о Путине - РИА Новости, 08.01.2025
В США одним словом описали Зеленского после его заявления о Путине
Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за заявление во время интервью журналисту... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T08:44:00+03:00
2025-01-08T08:44:00+03:00
2025-01-08T08:44:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за заявление во время интервью журналисту Лексу Фридману о том, что президент России Владимир Путин не любит свою страну."Ненормальный", — написал Пособец, комментируя фрагмент интервью с украинским политиком.Владимир Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации.Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. Также он упомянул, что предлагал будущему президенту Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
В США одним словом описали Зеленского после его заявления о Путине
Ветеран ВМФ США Пособец назвал Зеленского ненормальным за его слова о Путине