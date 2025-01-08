https://ria.ru/20250108/zapad-1992767253.html

Тогда не победит никто: Запад решил погибнуть вместе с Россией

Тогда не победит никто: Запад решил погибнуть вместе с Россией - РИА Новости, 08.01.2025

Тогда не победит никто: Запад решил погибнуть вместе с Россией

Коллективный Запад всегда гордился способностью проецировать свою волю далеко в будущее, с помощью иезуитских схем крадучись разрушая своих врагов изнутри или... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T08:00:00+03:00

2025-01-08T08:00:00+03:00

2025-01-08T08:04:00+03:00

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Коллективный Запад всегда гордился способностью проецировать свою волю далеко в будущее, с помощью иезуитских схем крадучись разрушая своих врагов изнутри или снаружи — с помощью военной силы.Однако после жесткого ответа России на планы нанести нам стратегическое поражение в этой отлаженной схеме что-то безвозвратно сломалось, и ранее торжествующие планы и предсказания вроде "конца истории" сейчас сдулись до уровня нытья гопника, которого пинают после неудачной попытки гнуть пальцы в приличной компании.Что же загадали в этот раз под елочкой наши противники?Согласно новогодне-рождественским публикациям в западном инфополе, вместо ожиданий от наступившего года типа "в волшебном саду посадят миллион роз и русских агентов" царит безудержный пессимизм, переходящий в отчаяние.US News: "В США вырастет риск высокой инфляции и ожидаются торговые войны с ключевыми партнерами".Axios: "Америку ждут великие потрясения".Euronews: "Внешнее давление усилит фрагментацию и раскол между членами Евросоюза. Отчаянная политическая ситуация в двух крупнейших экономиках ЕС — Германии и Франции — оставит Евросоюз без стратегического лидерства".SocialEurope: "В мире, где правят Трамп и Путин, Евросоюз не имеет будущего, если только он не восстановит отношения с Глобальным Югом".ECFR (Европейский совет по международным отношениям): "В Европе ожидается миграционный взрыв (с удесятеренными потоками из Сирии и Украины), перед которым померкнут цифры 2015 года".Neue Zürcher Zeitung: "Надежд на мир в Европе нет".Издание Politico пошло дальше всех и для своих прогнозов пригласило профессиональных футурологов, которые почему-то увидели в хрустальных шарах не поражение России, а кризис западного фондового рынка, разрушительные эпидемии, глобальные кибератаки и масштабные экономические войны.Самое интересное, что это уже начинает сбываться, а как год начнешь, так его и проведешь:И так далее, и тому подобное.Перспективы победы Запада над Россией в украинском конфликте тоже все плотнее накрываются медным тазом: попытка новой медийной операции ВСУ в Курской области перед Рамштайном с треском провалилась; кураховский котел схлопнулся вместе со всеми, кто в нем находился, что открывает путь к Днепропетровску; наша армия идет вперед; потери ВСУ зашкаливают, в связи с чем отменены любые брони и со дня на день объявят о мобилизации 18-летних; "пропихнутые" Байденом перед 20 января поставки вооружений на Украину ситуацию не меняют и не изменят, в связи с чем даже Макрон "предложил Украине рассмотреть позицию, которая отходит от возвращения всех оккупированных Россией территорий".На фоне сдувания проекта "Украина/анти-Россия" и очевидно негативных для Запада трендов есть все признаки того, что наши противники решили немного скопипастить нашу концепцию "Мертвой руки". Если станет окончательно ясно, что Западу уготовано рухнуть, то кое-кто может принять решение "так не доставайся же ты никому" — и запустить процесс обмена ядерными ударами.Еще в ноябре об этой крайней опции упомянул представитель Стратегического командования США (STRATCOM) адмирал Томас Бьюкенен, который при обсуждении концепции ограниченных ядерных ударов заявил, что "мы готовы к подобному сценарию". Именно поэтому в списке футурологических предсказаний Politico на 2025 год есть дополнительный пункт мелким шрифтом: "Возможно применение ядерного оружия".Впрочем, есть мнение, что это последние попытки психологического давления на Россию в преддверии переговоров по Украине, потому что даже на Западе много тех, кто понимает, что ядерные игры с Россией — это путь в бездну. Описывая гипотетический вариант ядерного удара России по США, включающий "тысячи баллистических и крылатых ракет, электромагнитное оружие и системы подавления", бывший глава центра НАТО по контролю за оружием массового поражения Уильям Альберк заявил, что "от этого можно сойти с ума".В отличие от западных лидеров, которые в преддверии нового года предпочли строить безумные планы с футурологами и предсказателями, президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении сделал одно простое предсказание, с которым согласны все россияне: "Наша страна — независимая, свободная и сильная — смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед. Когда мы вместе — все исполнится".А значит — будем жить.

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html

https://ria.ru/20250107/srok-1992766652.html

https://ria.ru/20250107/prognoz-1992761201.html

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россия, украина, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире, нато, коллективный запад