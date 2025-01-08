https://ria.ru/20250108/zapad-1992767253.html
Тогда не победит никто: Запад решил погибнуть вместе с Россией
Тогда не победит никто: Запад решил погибнуть вместе с Россией - РИА Новости, 08.01.2025
Тогда не победит никто: Запад решил погибнуть вместе с Россией
Коллективный Запад всегда гордился способностью проецировать свою волю далеко в будущее, с помощью иезуитских схем крадучись разрушая своих врагов изнутри или... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T08:00:00+03:00
2025-01-08T08:00:00+03:00
2025-01-08T08:04:00+03:00
россия
украина
европа
владимир путин
вооруженные силы украины
евросоюз
в мире
нато
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Коллективный Запад всегда гордился способностью проецировать свою волю далеко в будущее, с помощью иезуитских схем крадучись разрушая своих врагов изнутри или снаружи — с помощью военной силы.Однако после жесткого ответа России на планы нанести нам стратегическое поражение в этой отлаженной схеме что-то безвозвратно сломалось, и ранее торжествующие планы и предсказания вроде "конца истории" сейчас сдулись до уровня нытья гопника, которого пинают после неудачной попытки гнуть пальцы в приличной компании.Что же загадали в этот раз под елочкой наши противники?Согласно новогодне-рождественским публикациям в западном инфополе, вместо ожиданий от наступившего года типа "в волшебном саду посадят миллион роз и русских агентов" царит безудержный пессимизм, переходящий в отчаяние.US News: "В США вырастет риск высокой инфляции и ожидаются торговые войны с ключевыми партнерами".Axios: "Америку ждут великие потрясения".Euronews: "Внешнее давление усилит фрагментацию и раскол между членами Евросоюза. Отчаянная политическая ситуация в двух крупнейших экономиках ЕС — Германии и Франции — оставит Евросоюз без стратегического лидерства".SocialEurope: "В мире, где правят Трамп и Путин, Евросоюз не имеет будущего, если только он не восстановит отношения с Глобальным Югом".ECFR (Европейский совет по международным отношениям): "В Европе ожидается миграционный взрыв (с удесятеренными потоками из Сирии и Украины), перед которым померкнут цифры 2015 года".Neue Zürcher Zeitung: "Надежд на мир в Европе нет".Издание Politico пошло дальше всех и для своих прогнозов пригласило профессиональных футурологов, которые почему-то увидели в хрустальных шарах не поражение России, а кризис западного фондового рынка, разрушительные эпидемии, глобальные кибератаки и масштабные экономические войны.Самое интересное, что это уже начинает сбываться, а как год начнешь, так его и проведешь:И так далее, и тому подобное.Перспективы победы Запада над Россией в украинском конфликте тоже все плотнее накрываются медным тазом: попытка новой медийной операции ВСУ в Курской области перед Рамштайном с треском провалилась; кураховский котел схлопнулся вместе со всеми, кто в нем находился, что открывает путь к Днепропетровску; наша армия идет вперед; потери ВСУ зашкаливают, в связи с чем отменены любые брони и со дня на день объявят о мобилизации 18-летних; "пропихнутые" Байденом перед 20 января поставки вооружений на Украину ситуацию не меняют и не изменят, в связи с чем даже Макрон "предложил Украине рассмотреть позицию, которая отходит от возвращения всех оккупированных Россией территорий".На фоне сдувания проекта "Украина/анти-Россия" и очевидно негативных для Запада трендов есть все признаки того, что наши противники решили немного скопипастить нашу концепцию "Мертвой руки". Если станет окончательно ясно, что Западу уготовано рухнуть, то кое-кто может принять решение "так не доставайся же ты никому" — и запустить процесс обмена ядерными ударами.Еще в ноябре об этой крайней опции упомянул представитель Стратегического командования США (STRATCOM) адмирал Томас Бьюкенен, который при обсуждении концепции ограниченных ядерных ударов заявил, что "мы готовы к подобному сценарию". Именно поэтому в списке футурологических предсказаний Politico на 2025 год есть дополнительный пункт мелким шрифтом: "Возможно применение ядерного оружия".Впрочем, есть мнение, что это последние попытки психологического давления на Россию в преддверии переговоров по Украине, потому что даже на Западе много тех, кто понимает, что ядерные игры с Россией — это путь в бездну. Описывая гипотетический вариант ядерного удара России по США, включающий "тысячи баллистических и крылатых ракет, электромагнитное оружие и системы подавления", бывший глава центра НАТО по контролю за оружием массового поражения Уильям Альберк заявил, что "от этого можно сойти с ума".В отличие от западных лидеров, которые в преддверии нового года предпочли строить безумные планы с футурологами и предсказателями, президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении сделал одно простое предсказание, с которым согласны все россияне: "Наша страна — независимая, свободная и сильная — смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед. Когда мы вместе — все исполнится".А значит — будем жить.
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html
https://ria.ru/20250107/srok-1992766652.html
https://ria.ru/20250107/prognoz-1992761201.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
россия, украина, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире, нато, коллективный запад
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, В мире, НАТО, коллективный Запад
Коллективный Запад всегда гордился способностью проецировать свою волю далеко в будущее, с помощью иезуитских схем крадучись разрушая своих врагов изнутри или снаружи — с помощью военной силы.
Однако после жесткого ответа России
на планы нанести нам стратегическое поражение в этой отлаженной схеме что-то безвозвратно сломалось, и ранее торжествующие планы и предсказания вроде "конца истории" сейчас сдулись до уровня нытья гопника, которого пинают после неудачной попытки гнуть пальцы в приличной компании.
Что же загадали в этот раз под елочкой наши противники?
Согласно новогодне-рождественским публикациям в западном инфополе, вместо ожиданий от наступившего года типа "в волшебном саду посадят миллион роз и русских агентов" царит безудержный пессимизм, переходящий в отчаяние.
US News: "В США
вырастет риск высокой инфляции и ожидаются торговые войны с ключевыми партнерами".
Axios: "Америку ждут великие потрясения".
Euronews: "Внешнее давление усилит фрагментацию и раскол между членами Евросоюза
. Отчаянная политическая ситуация в двух крупнейших экономиках ЕС — Германии
и Франции
— оставит Евросоюз без стратегического лидерства".
SocialEurope: "В мире, где правят Трамп и Путин
, Евросоюз не имеет будущего, если только он не восстановит отношения с Глобальным Югом".
ECFR (Европейский совет по международным отношениям): "В Европе
ожидается миграционный взрыв (с удесятеренными потоками из Сирии
и Украины
), перед которым померкнут цифры 2015 года".
Neue Zürcher Zeitung: "Надежд на мир в Европе нет".
Издание Politico пошло дальше всех и для своих прогнозов пригласило профессиональных футурологов, которые почему-то увидели в хрустальных шарах не поражение России, а кризис западного фондового рынка, разрушительные эпидемии, глобальные кибератаки и масштабные экономические войны.
Самое интересное, что это уже начинает сбываться, а как год начнешь, так его и проведешь:
- на фоне политического и экономического кризиса Трюдо уходит с поста премьер-министра Канады и лидера Либеральной партии;
- Франция и Германия погружаются в системный кризис;
- в Австрии будет ультраправый канцлер — противник помощи Украине, которого европейские СМИ с ужасом сравнивают с Гитлером;
- на фоне антироссийских санкций и прекращения транзита российского газа через Украину цена на голубое топливо в странах Европы выросла на 20%, а его объемы в европейских хранилищах сокращаются самыми быстрыми темпами с 2018 года.
И так далее, и тому подобное.
Перспективы победы Запада над Россией в украинском конфликте тоже все плотнее накрываются медным тазом: попытка новой медийной операции ВСУ
в Курской области
перед Рамштайном с треском провалилась; кураховский котел схлопнулся вместе со всеми, кто в нем находился, что открывает путь к Днепропетровску
; наша армия идет вперед; потери ВСУ зашкаливают, в связи с чем отменены любые брони и со дня на день объявят о мобилизации 18-летних; "пропихнутые" Байденом перед 20 января поставки вооружений на Украину ситуацию не меняют и не изменят, в связи с чем даже Макрон "предложил Украине рассмотреть позицию, которая отходит от возвращения всех оккупированных Россией территорий".
На фоне сдувания проекта "Украина/анти-Россия" и очевидно негативных для Запада трендов есть все признаки того, что наши противники решили немного скопипастить нашу концепцию "Мертвой руки". Если станет окончательно ясно, что Западу уготовано рухнуть, то кое-кто может принять решение "так не доставайся же ты никому" — и запустить процесс обмена ядерными ударами.
Еще в ноябре об этой крайней опции упомянул представитель Стратегического командования США (STRATCOM) адмирал Томас Бьюкенен, который при обсуждении концепции ограниченных ядерных ударов заявил, что "мы готовы к подобному сценарию". Именно поэтому в списке футурологических предсказаний Politico на 2025 год есть дополнительный пункт мелким шрифтом: "Возможно применение ядерного оружия".
Впрочем, есть мнение, что это последние попытки психологического давления на Россию в преддверии переговоров по Украине, потому что даже на Западе много тех, кто понимает, что ядерные игры с Россией — это путь в бездну. Описывая гипотетический вариант ядерного удара России по США, включающий "тысячи баллистических и крылатых ракет, электромагнитное оружие и системы подавления", бывший глава центра НАТО
по контролю за оружием массового поражения Уильям Альберк заявил, что "от этого можно сойти с ума".
В отличие от западных лидеров, которые в преддверии нового года предпочли строить безумные планы с футурологами и предсказателями, президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении сделал одно простое предсказание, с которым согласны все россияне: "Наша страна — независимая, свободная и сильная — смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед. Когда мы вместе — все исполнится".