https://ria.ru/20250108/zamysel-1992783208.html

Пушков объяснил замысел Трампа и Маска

Пушков объяснил замысел Трампа и Маска - РИА Новости, 08.01.2025

Пушков объяснил замысел Трампа и Маска

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского предпринимателя Илона Маска на премьер-министра Британии Кира Стармера по поводу его... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T05:35:00+03:00

2025-01-08T05:35:00+03:00

2025-01-08T07:57:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского предпринимателя Илона Маска на премьер-министра Британии Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в английском городе Телфорд. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Остатки его (Стармера. — Прим. ред.) репутации рушатся под ударами тандема Фараж-Маск. Эту историю уже не скрыть. И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает – поддерживает", — написал он.По словам парламентария, Трамп позволяет Маску оказывать давление на британское руководство потому, что хочет добиться прихода на должность премьер-министра Великобритании другого человека."Так что "хоррор" в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет. Ему нужен в Британии другой партнер", — заключил Пушков.Ранее газета TheTelegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.На проблему обратил внимание и Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в период, когда совершались изнасилования бандами, ее главой был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.

https://ria.ru/20250106/pushkov-1992634474.html

https://ria.ru/20250102/korruptsiya-1992283603.html

https://ria.ru/20250107/mask-1992749468.html

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в мире, великобритания, лондон, сша, кир стармер, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф