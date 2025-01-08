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Пушков объяснил замысел Трампа и Маска - РИА Новости, 08.01.2025
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05:35 08.01.2025 (обновлено: 07:57 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/zamysel-1992783208.html
Пушков объяснил замысел Трампа и Маска
Пушков объяснил замысел Трампа и Маска - РИА Новости, 08.01.2025
Пушков объяснил замысел Трампа и Маска
Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского предпринимателя Илона Маска на премьер-министра Британии Кира Стармера по поводу его... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T05:35:00+03:00
2025-01-08T07:57:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского предпринимателя Илона Маска на премьер-министра Британии Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в английском городе Телфорд. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Остатки его (Стармера. — Прим. ред.) репутации рушатся под ударами тандема Фараж-Маск. Эту историю уже не скрыть. И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает – поддерживает", — написал он.По словам парламентария, Трамп позволяет Маску оказывать давление на британское руководство потому, что хочет добиться прихода на должность премьер-министра Великобритании другого человека."Так что "хоррор" в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет. Ему нужен в Британии другой партнер", — заключил Пушков.Ранее газета TheTelegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.На проблему обратил внимание и Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в период, когда совершались изнасилования бандами, ее главой был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
https://ria.ru/20250106/pushkov-1992634474.html
https://ria.ru/20250102/korruptsiya-1992283603.html
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в мире, великобритания, лондон, сша, кир стармер, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Великобритания, Лондон, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков объяснил замысел Трампа и Маска

Пушков: Трамп позволяет Маску критиковать Британию, чтобы убрать Стармера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 . Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского предпринимателя Илона Маска на премьер-министра Британии Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в английском городе Телфорд. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Остатки его (Стармера. — Прим. ред.) репутации рушатся под ударами тандема Фараж-Маск. Эту историю уже не скрыть. И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает – поддерживает", — написал он.
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6 января, 07:33
По словам парламентария, Трамп позволяет Маску оказывать давление на британское руководство потому, что хочет добиться прихода на должность премьер-министра Великобритании другого человека.
"Так что "хоррор" в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет. Ему нужен в Британии другой партнер", — заключил Пушков.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Ранее газета TheTelegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.
На проблему обратил внимание и Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в период, когда совершались изнасилования бандами, ее главой был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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Вчера, 16:49
 
В миреВеликобританияЛондонСШАКир СтармерДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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