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В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива - РИА Новости, 08.01.2025
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13:15 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/zakonoproekt-1992805688.html
В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива
В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива - РИА Новости, 08.01.2025
В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что собирается представить законопроект о переименовании Мексиканского... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:15:00+03:00
2025-01-08T13:15:00+03:00
в мире
сша
мексиканский залив
дональд трамп
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что собирается представить законопроект о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки в четверг. Накануне избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Трамп не уточнил, когда именно его администрация может решить переименовать залив, однако отметил, что анонс будет сделан в ближайшем будущем. В своем заявлении в соцсети X Грин выступила с утверждением, что "законное название" Мексиканского залива - Залив Америки. По ее словам, в данный момент залив используют мексиканские наркокартели "для незаконной перевозки людей и контрабанды оружия". "Как только президент Трамп сделал заявление, я поручила своей команде подготовить законопроект (о переименовании залива - ред.). Мы с законодательным советом уже подготовили текст законопроекта и готовы подать его в четверг утром первым делом", - написала Грин на своей странице в соцсети X, прикрепив к своей публикации текст законопроекта. Если обе палаты конгресса США поддержат законопроект, то главы федеральных агентств будут обязаны обновить название залива на всех картах и в соответствующей документации в течение 180 дней, следует из текста составленного документа.
https://ria.ru/20250108/glava-1992801598.html
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в мире, сша, мексиканский залив, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Мексиканский залив, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива

Конгрессвумен Грин представит законопроект о переименовании Мексиканского залива

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что собирается представить законопроект о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки в четверг.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Трамп не уточнил, когда именно его администрация может решить переименовать залив, однако отметил, что анонс будет сделан в ближайшем будущем.
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В своем заявлении в соцсети X Грин выступила с утверждением, что "законное название" Мексиканского залива - Залив Америки. По ее словам, в данный момент залив используют мексиканские наркокартели "для незаконной перевозки людей и контрабанды оружия".
"Как только президент Трамп сделал заявление, я поручила своей команде подготовить законопроект (о переименовании залива - ред.). Мы с законодательным советом уже подготовили текст законопроекта и готовы подать его в четверг утром первым делом", - написала Грин на своей странице в соцсети X, прикрепив к своей публикации текст законопроекта.
Если обе палаты конгресса США поддержат законопроект, то главы федеральных агентств будут обязаны обновить название залива на всех картах и в соответствующей документации в течение 180 дней, следует из текста составленного документа.
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В миреСШАМексиканский заливДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
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