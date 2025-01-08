https://ria.ru/20250108/zakonoproekt-1992805688.html
В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива
В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива - РИА Новости, 08.01.2025
В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что собирается представить законопроект о переименовании Мексиканского... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:15:00+03:00
2025-01-08T13:15:00+03:00
2025-01-08T13:15:00+03:00
в мире
сша
мексиканский залив
дональд трамп
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876638248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e0a8541b00122cb8334f0f1ed252dbf.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что собирается представить законопроект о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки в четверг. Накануне избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Трамп не уточнил, когда именно его администрация может решить переименовать залив, однако отметил, что анонс будет сделан в ближайшем будущем. В своем заявлении в соцсети X Грин выступила с утверждением, что "законное название" Мексиканского залива - Залив Америки. По ее словам, в данный момент залив используют мексиканские наркокартели "для незаконной перевозки людей и контрабанды оружия". "Как только президент Трамп сделал заявление, я поручила своей команде подготовить законопроект (о переименовании залива - ред.). Мы с законодательным советом уже подготовили текст законопроекта и готовы подать его в четверг утром первым делом", - написала Грин на своей странице в соцсети X, прикрепив к своей публикации текст законопроекта. Если обе палаты конгресса США поддержат законопроект, то главы федеральных агентств будут обязаны обновить название залива на всех картах и в соответствующей документации в течение 180 дней, следует из текста составленного документа.
https://ria.ru/20250108/glava-1992801598.html
https://ria.ru/20241210/tramp-1988291133.html
сша
мексиканский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876638248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af2322129b3bdf17b3644eed47d75e2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексиканский залив, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Мексиканский залив, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива
Конгрессвумен Грин представит законопроект о переименовании Мексиканского залива
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что собирается представить законопроект о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки в четверг.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп
сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив
в Залив Америки, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Трамп не уточнил, когда именно его администрация может решить переименовать залив, однако отметил, что анонс будет сделан в ближайшем будущем.
В своем заявлении в соцсети X Грин выступила с утверждением, что "законное название" Мексиканского залива - Залив Америки. По ее словам, в данный момент залив используют мексиканские наркокартели "для незаконной перевозки людей и контрабанды оружия".
"Как только президент Трамп сделал заявление, я поручила своей команде подготовить законопроект (о переименовании залива - ред.). Мы с законодательным советом уже подготовили текст законопроекта и готовы подать его в четверг утром первым делом", - написала Грин на своей странице в соцсети X, прикрепив к своей публикации текст законопроекта.
Если обе палаты конгресса США поддержат законопроект, то главы федеральных агентств будут обязаны обновить название залива на всех картах и в соответствующей документации в течение 180 дней, следует из текста составленного документа.