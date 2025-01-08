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Захарова прокомментировала высказывания Трампа о Гренландии и Канаде
Захарова прокомментировала высказывания Трампа о Гренландии и Канаде - РИА Новости, 08.01.2025
Захарова прокомментировала высказывания Трампа о Гренландии и Канаде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и Канады,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:28:00+03:00
2025-01-08T09:28:00+03:00
2025-01-08T10:23:00+03:00
канада
гренландия
китай
дональд трамп
мария захарова
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МОСКВА, 8 янв-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и Канады, напомнила, что он пока еще не вступил в должность главы государства. "Мне кажется это надо ему вопросы задать, давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность... На сегодняшний момент, это все таки нужно рассматривать с этого угла. Давайте так и будет к этому относится, вот, когда он станет президентом, когда он войдет в свои полномочия, будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда это, наверное, и нужно и может будет каким то образом оценивать и разбирать и т.д.",- сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова считает, что рядом высказываний "он дает обратные пассы того, (что) было и в его адрес сказано, что касается Канады, чего только он в свой адрес не слышал". Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. В среду Трамп среду опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html
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канада, гренландия, китай, дональд трамп, мария захарова
Канада, Гренландия, Китай, Дональд Трамп, Мария Захарова
Захарова прокомментировала высказывания Трампа о Гренландии и Канаде
Захарова о словах Трампа о Гренландии: он еще не вступил в должность президента