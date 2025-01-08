https://ria.ru/20250108/yaponiya-1992785154.html

В Японии подсчитали, когда в стране останется один ребенок младше 14 лет

В Японии подсчитали, когда в стране останется один ребенок младше 14 лет - РИА Новости, 08.01.2025

В Японии подсчитали, когда в стране останется один ребенок младше 14 лет

В Японии, где продолжается стремительное падение рождаемости, к 2720 году останется лишь один ребенок младше 14 лет, что на 100 лет раньше предыдущих расчетов,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T06:41:00+03:00

2025-01-08T06:41:00+03:00

2025-01-08T07:00:00+03:00

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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. В Японии, где продолжается стремительное падение рождаемости, к 2720 году останется лишь один ребенок младше 14 лет, что на 100 лет раньше предыдущих расчетов, свидетельствуют последние расчеты профессора университета Тохоку Хироси Ёсиды. Так, согласно специально созданным онлайн-часам, отсчитывающим время до того момента, когда в Японии останется лишь один ребенок младше 14 лет, этот день наступит 5 января 2720 года. Последние расчеты были проведены с учетом статистических данных по рождаемости в Японии за 2024 год. Прошлые расчеты, проведенные 1 апреля 2023 года, показывали, что в Японии останется лишь один ребенок младше 14 лет, 27 октября 2821 года. Таким образом, согласно последним прогнозам, дефицит детей в стране Восходящего солнца наступит на 100 лет раньше. Проблема старения населения и сокращения рождаемости является чрезвычайно острой для Японии. Прогнозы исследовательских институтов свидетельствуют, что в 2024 году число новорожденных впервые с начала ведения подобной статистики будет ниже отметки 700 тысяч человек, хотя по правительственным расчетам, это должно было произойти лишь в 2038 году. Лишь около 11% от общей численности населения Японии младше 15 лет, а почти 30% населения старше 65 лет.

https://ria.ru/20241220/rody-1990385915.html

https://ria.ru/20250104/yaponiya-1992483755.html

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в мире, япония